Vehículos transitan libremente por el peaje Papiros

“Yo no hice presencia porque es una protesta ciudadana y no querían políticos. Me parece legítimo, porque es un descontento de la ciudadanía. En mi representación estuvo Miguel Vergara y desde la ANI hicieron el anuncio”, sostuvo la mandataria departamental a Emisora Atlántico.

Por su parte, el alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas, sostuvo que en este punto “hay funcionarios y comunidad realizando veeduría para que no se haga el cobro del peaje”.