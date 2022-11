Nueva Colombia: el barrio a punto de desaparecer

Tras la comida, al menos una de las ollas queda encendida. El objetivo es que el humo de la leña espante a los mosquitos y los bichos que en la oscuridad aparecen en medio de la tragedia y, de esa manera, los pocos damnificados que se quedan a dormir estén un poco más tranquilos.

“Ahora solo le pedimos a Dios y oramos para que no llueva más. Aquí ya oran hasta los que antes no lo hacían. Pedimos que haya misericordia para que esto no siga cediendo. Yo nunca había vivido en mi vida algo como esto. Ver cómo lo que uno construyó con tanto esfuerzo se va en un abrir y cerrar de ojos no es fácil. Y más porque soy una madre soltera. Yo solo me dedico a vender por catálogo. Esto es caótico”, contó María Padilla.

La tragedia parece no tener fin. Con el pasar de los días, las casas que no han colapsado evidencian fisuras muchísimo más grandes. Adicionalmente, la lluvia que sigue cayendo ha desestabilizado más el terreno del barrio. Es tan grave la situación que el terreno vibra con cada pisada y apoyarse sobre una pared podría terminar de hacerle caer.

“Ya no uno sabe si tiene más lágrimas. Yo encontré a mi sobrina llorando porque su casita se le había caído. ¿Qué puede decir uno en ese momento? Todo duele mucho. Ellos no pueden ir al colegio, no tienen educación en estos momentos y viven muy mal”, aseguró María Luisa Padilla, de 37 años.

En la actualidad, los habitantes del barrio Nueva Colombia claman ayudas y una urgente reubicación pues consideran que es imposible volver a vivir en el actual terreno. Sin embargo, son optimistas de que volverán a salir adelante, una ilusión que se esfuma cada vez que se encapota el cielo.