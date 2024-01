Mandatarios de Malambo y Luruaco encontraron las alcaldías desvalijadas

El proceso de transición de mando entre algunas administraciones municipales no ha sido el más adecuado. Así es el caso del nuevo alcalde de Luruaco, Ameth Hanna, quién reportó que durante la mañana de este martes no pudo ingresar a su despacho porque no ha habido un proceso formal de empalme con la administración saliente y que la oficina fue desvalijada.