“Espero que cumplan sus promesas”: mujer en Soledad desiste de la eutanasia

“Me ha llamado mucha gente, han venido los especialistas para mis enfermedades que me han dicho que me van a tratar para ayudarme y que me van a regalar una silla de ruedas, un caminador y que sería enviada a un hogar para recibir mejor atención”, dijo la mujer.

Asimismo, indicó que ha recibido visitas por parte de miembros de varias iglesias que le han mostrado el fervor por Dios y entregado su ayuda espiritual.

“Han llegado personas que conocen de Dios y me han dicho que se tiene que luchar hasta lo último, y me han aconsejado que si me quito la vida no estaré en la gloria de Dios”, manifestó.

Además, aclaró que está a la espera de que se cumplan dichas promesas por parte del centro médico y las personas que le enviarían ayudas; de lo contrario continuará con su lucha para obtener la eutanasia.