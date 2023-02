Mintransporte ratifica visita a Barranquilla para diálogos por peaje Papiros

Al respecto, la gobernadora Elsa Noguera sostuvo que esta decisión fue tomada por el Gobierno nacional para atender las inquietudes de la comunidad porteña.

“Yo no hice presencia porque es una protesta ciudadana y no querían políticos. Me parece legítimo, porque es un descontento de la ciudadanía. En mi representación estuvo Miguel Vergara y desde la ANI hicieron el anuncio”, sostuvo la mandataria departamental.

La gobernadora Elsa Noguera reiteró que el peaje Papiros afecta el bolsillo de los ciudadanos y genera un trancón innecesario al momento de llevar a los hijos al colegio.

“Hay números que se deben respetar pero deben escuchar a la comunidad, porque el peaje está en medio de dos ciudades importantes”, enfatizó.