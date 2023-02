Paso libre en peaje Papiros hasta el próximo miércoles

Miguel Vergara, delegado de la gobernadora Elsa Noguera, sostuvo que la medida estará vigente hasta que el ministro de Transporte visite el departamento para analizar la actual problemática que afecta a los atlanticenses.

“Mientras no se haga la reunión no se hará el cobro. La comunidad del Atlántico ha demostrado que este peaje no debe estar acá. Queremos trabajar de manera conjunta para que no se afecte ni la comunidad ni al contratista”, expuso el funcionario.