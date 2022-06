Continuarán operativos de control en establecimientos nocturnos de Malambo

Así las cosas, se acordó cumplir con la documentación vigente para el funcionamiento de cada uno de los establecimientos comerciales y presentar a tiempo las solicitudes para la realización de los eventos.

El secretario de gobierno municipal recordó que los horarios establecidos en el decreto No. 168 del 29 de julio de 2021, son: de lunes a jueves hasta las 11:59 p.m., viernes y domingos hasta la 1:00 a.m.; si es lunes festivo, el domingo se extenderá hasta las 2:00 a.m. y los sábados hasta las 2:00 a.m.