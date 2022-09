‘Nueve’ avanza por el Caribe; no paran las emergencias

Comunidades de Ayapel, afectadas por causa del río Cauca que se filtra por el boquete de Cara ’e Gato, advirtieron que realizarán protestas para exigir el cierre de la abertura que los inunda desde hace más de un año. Según los manifestantes, hasta la fecha el Gobierno nacional no ha ofrecido una solución beneficiosa para ellos, pues se oponen a la llamada relocalización hacia zonas altas.

Abel Regino Contreras, vocero de los agricultores en el municipio de Ayapel, subregión del San Jorge, sur de Córdoba, aseguró que aunque respeta la decisión, lamentó que no se le ofrezcan alternativas claras a la población afectada por las inundaciones. “Hemos sido pacientes con el Gobierno a la espera de una solución, pero en vista de las propuestas que hemos recibido estamos planeando que para el 26 de septiembre se realizaría una protesta de manera simultánea en cada uno de los 11 municipios que conforman la subregión de la Mojana”, dijo.

El vocero de las comunidades sostuvo que ciénagas como Medellín, Los Nidos, Los Pájaros y la Ciénaga de Ayapel se encuentran alteradas por los excesos de aguas que vienen recibiendo desde hace más de un año y eso causa daños ambientales que solo se solucionarían con el cierre del boquete.

“Este gobierno se las tira de la ambientalista, pero por lo visto no lo es, porque no se dan cuenta que hay 400 mil hectáreas donde se están muriendo la fauna y la flora, los poquitos animales que quedan vivos comen hojas, y no entiendo si ellos defienden lo ambiental, están dejando perder las lagunas y ciénagas afectadas por la inundación del río Cauca. Los ecosistemas y las especies van a desaparecer de nuestro terruño y ni se diga de la flora pocos árboles quedan vivos”, recalcó.

De igual manera se refirió a la posible reubicación de las familias hacia zonas altas. “Se ha hablado de tratar de reubicar a la gente, pero la gente no quiere reubicación no van a salir, están dispuestos a no salir, de ahí salimos pero a tomarnos las vías de hecho, porque nosotros no podemos seguir arruinados porque al Gobierno no le da la gana de hacer unos trabajos. En las tierras altas de Ayapel no se puede sembrar, ni tampoco se puede tener ganado porque los animales se caen, no están acostumbrados a ese relieve”, indicó. 28 de los 30 municipios de Córdoba han sufrido los estragos del invierno.