La encrucijada por el servicio de acueducto en Soledad

En el Concejo de Soledad hay opiniones divididas con relación al proyecto de Acuerdo presentado por la administración municipal para la estructuración de un proceso para la escogencia de un nuevo operador de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Claudia Llanos, concejal del Partido Cambio Radical, expuso que es necesario contar con “seguridad jurídica” con relación al proyecto de Acuerdo, que avanza en su estudio en las comisiones.

En su concepto, se han detectado falencias en lo relacionado con temas normativos, por lo que han hecho las respectivas advertencias a la administración municipal.

“Queremos darle un buen funcionamiento al municipio de Soledad, que los usuarios tengan la tranquilidad de que el servicio se seguirá prestando con calidad. En el caso de que venga una nueva concesión, lo más importante es que brinde calidad a los habitantes del municipio”, dijo.

Llanos también puso de presente que también se ha evidenciado falta de concordancia entre el título, el articulado y la exposición de motivos de este proyecto. “Se deben hacer algunas modificaciones. Hemos escuchado a los integrantes del gabinete, con el fin de nutrir el proyecto. Vamos a seguir planteando las inconformidades que tenemos, porque la ley nos da unas facultades y nos debemos ceñir al reglamento interno”.

Para Bryan Orozco, concejal del Partido Cambio Radical, esta nueva iniciativa denota la “improvisación” por parte de la Alcaldía en el marco de este proceso. Puso de presente que el articulado cuenta con “algunas inconsistencias”, las cuales han sido evidenciadas durante las sesiones.

“Este es un proyecto que ya se presentó el año pasado. Ahora recibimos otro proyecto, con la misma improvisación. No cuenta con estudios técnicos ni jurídicos que permitan visionar hacía donde se quiere llevar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Soledad”, explicó.

Recordó que, el año anterior, el Concejo entregó facultades para la ampliación del contrato por un periodo de 10 meses y se avanzara en la estructuración de la nueva concesión. Empero, la iniciativa actual “no cuenta con los sustentos para tomar la decisión correcta”.

Además, un grueso del Concejo de Soledad se ha mostrado de acuerdo con la posibilidad de que el municipio haga parte del proyecto, contando con voz y voto, así como participación en las utilidades que puedan ser invertidas en programas sociales.

“Debe haber rentabilidad social al municipio, así como prestar un excelente servicio. Las empresas públicas entregan grandes recursos por regalías a los entes territoriales y Soledad no recibe absolutamente nada. Esos recursos se pueden invertir en educación u otros sectores”, enfatizó Alexander Villar, concejal del Partido Alianza Verde.

A su turno, el concejal Hugo Hernández Reina sostuvo que “hemos hecho recomendaciones a los secretarios, con el fin de concertar algún tipo de modificaciones en busca de mejoras en un contrato que impacta a todos los habitantes del municipio”.

Mientras que el concejal Alfredo Arraut expuso que en el municipio se ha evidenciado una mejora en la prestación del servicio de acueducto.

Sin embargo, reconoció que la empresa Triple A no ha cumplido con los compromisos suscritos hace más de 20 años.

“El servicio es excelente, algo que no había antes en Soledad. No podemos quejarnos con la regularidad del servicio, pero en el contrato de concesión quedó establecido que se debía revertir una planta óptima y eso no ha sucedido. Ahora mismo están corriendo con las obras y en el barrio Cruz de Mayo avanzan los trabajos, que no creo estén listos en octubre”, recordó Arraut, quien en el año 2001 se desempeñaba como alcalde y suscribió dicha concesión.