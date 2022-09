Tres personas lesionadas tras accidentes en Portal de Soledad

En los últimos días, las estaciones del Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana (Transmetro) ha sido “escenario” de varios accidentes.

Según el reporte hecho por ciudadanos a través de la línea Wasapea a EL HERALDO y las redes sociales, los incidentes se han generado mientras esperan la llegada de los vehículos que cubren las distintas rutas.

Uno de los casos corresponde a una mujer, quien tuvo que ser atendida atendida por paramédicos pues habría sufrido una lesión en una de sus piernas en el Portal de Soledad. La joven tuvo que ser remitida en ambulancia hasta un centro asistencial.

Así mismo, se registró el caso de una mujer que habría sido empujada por otros pasajeros al momento de abordar un articulado en la mencionada estación, por lo que fue atendida en el lugar de los hechos.

Se conoció el episodio que vivió un joven en la plataforma esperando una ruta, pues cuando quiso ingresar se cayó y quedó aprisionado entre el bus y la plataforma.

Marlon Caballero, joven que resultó golpeado en sus piernas, relató que fueron los mismos usuarios quienes lo auxiliaron cuando quedó aprisionado.

“Se me fueron los dos pies entre el bus y la plataforma de Transmetro. Los demás pasajeros que estaban cerca de mí me ayudaron, me levantaron y me sentaron. El conductor nunca me ayudó o por lo menos preguntó cómo estaba yo”, contó Caballero.

El joven aseguró que el chofer en vez de parar para que le brindaran asistencia médica, lo que hizo fue cerrar las puertas del automotor, a lo que las personas le pidieron detener el vehículo para que me bajara o buscaran una ambulancia.

“La única respuesta del conductor fue que si me iba a bajar o seguir el camino. Yo claramente con el dolor fuerte en el pie, porque no podía moverlo, le informo que no, que yo me bajaba y es cuando los demás pasajeros me ayudan para descender del bus”, expresó.

“Ante esta situación, mi madre fue a las oficinas de Transmetro, porque el supervisor nunca pasó el reporte del accidente en el Portal de Soledad y hasta el momento no se han comunicado conmigo para conocer mi estado médico”, puntualizó.

EL HERALDO consultó al ente gestor sobre los incidentes ocurridos durante los últimos días en el Portal de Soledad, sin embargo, este medio no obtuvo respuesta sobre ninguno de los tres incidentes que sufrieron los usuarios.