“Se está desconociendo la situación de las vías del Atlco por ola invernal”

La secretaria de Infraestructura del Atlántico, Nury Logreira, sostuvo a EL HERALDO que en la última reunión, la ANI se había comprometido a revisar la situación en busca de posibles soluciones de fondo.

“No había tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la ANI y me habían dado cita para el 2 de marzo y a raíz de mi insistencia me adelantaron la cita para este viernes en la mañana, era una reunión virtual y él no se pudo conectar porque presentaba problemas de salud y estuvo el vicepresidente”, indicó Logreira.

La funcionaria aseveró que debido a los argumentos que presenta la ANI para no desmontar el peaje, actualmente la administración departamental se siente que se desconoce la situación que tuvieron las vías del Atlántico producto de la ola invernal.

“Tuvimos situaciones complejas por todo el Atlántico. Nosotros lo que siempre hemos pedido al Gobierno es que nos apoyen con el peaje Papiros ya que la solicitud respetuosa siempre había sido que levantaran las talanqueras en horarios picos para que no se permitieran los represamientos”, contó.

Logreira manifestó que aunque las afectaciones de movilidad se agravaron por la situación en la antigua vía a Puerto Colombia, esta era una problemática que viene ocurriendo años atrás con los constantes trancones.