Historia de una familia en Cabica: entre inundaciones e insectos

“Mi casa está bastante inundada, tengo todas las cosas regadas porque me tocó desarmarla, ahora estoy esperando unas ayudas que me prometieron desde el año pasado. No solo para mí sino para toda la comunidad”, expresó.

“Ahora estoy desesperado, por el bienestar de los niños, vivimos incómodos, estoy mal de salud, yo fui operado a corazón abierto, la estamos pasando bastante mal”, añadió.

Pacheco, quien tiene 11 años de residir en Cabica, sostuvo que ha solicitado ayuda en diferentes ocasiones, pero aún no ha recibido ninguna.