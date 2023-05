Anuncian suspensión de energía en zona costera y centro del Atlántico

En el barrio La Pradera se ejecutarán labores de mantenimiento y adecuaciones de red con suspensiones en el servicio: de 8:00 a.m. a 10:05 a.m. en la calle 110 con carrera 36B; de 10:30 a.m. a 12:30 del mediodía en la calle 114 con carrera 36B; y de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de la calle 37 a la calle 38 entre carreras 116 y 123.

En la calle 56 con carrera 8E1, en el barrio El Bosque, de 8:40 de la mañana a 5:38 de la tarde se adecuará punto de conexión.