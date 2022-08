Estafas virtuales: 2 mil denuncias este año

Antonio* encontró una ‘ganga’ por las plataformas digitales: comprar un celular con menor precio en el mercado y no dudó en hacer la transferencia. Lo que no imaginó era que había caído en una estafa, por así decirlo, “maestra”.

Quien decía ser la dueña del teléfono le dijo que estaba en las instalaciones de una empresa de envío y, en menos de dos días, el celular estaría en sus manos, pero todo fue una completa estafa, pues el mismo dicha vendedora lo bloqueó de la red social WhastApp y el producto jamás llegó.

“La dueña era una supuesta policía que estaba en Santa Marta y me pidió 200 mil para asegurar el celular, yo le hago el envío a su cuenta, me manda fotos del lugar para que viera y que confiara que era veraz; sin embargo no fue así, me robó”, detalló.

Otro caso de estafa a través de medios virtuales le sucedió a Andrea*. No sabe cómo entraron a su cuenta, hicieron compras en una tienda de zapatos y se esfumó el dinero que tenía ahorrado para pagar gastos universitarios.

“Yo entré a mi aplicación y observo la transacción de 550 mil pesos. De inmediato supe que algo malo había sucedido”.

La joven indicó que se comunicó con el almacén, de donde le confirmaron la compra. Posteriormente comenzaron una serie de requisitos para indagar lo sucedido, trámites que aún se encuentran en etapa de “espera”.