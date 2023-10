Santo Tomás estrena desde este jueves modernizado hospital

El clamor de la comunidad de Santo Tomás fue escuchado. Desde hace mucho tiempo no nacían bebés en este municipio y no porque no se procrearan, sino porque no existía un hospital con las condiciones mínimas requeridas para garantizar el recibimiento de nuevos infantes. Ahora, con la entrega de las obras de modernización y ampliación del hospital municipal, podrán nacer tomasinos en su propio territorio.