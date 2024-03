Anuncian suspensión eléctrica para este martes en Barranquilla y municipios

El circuito 20 de Julio, de Barranquilla, correspondiente a Alboraya, La Magdalena, José Antonio Galán, El Campito, Buenos Aires, Las Palmas (entre la calle 33 y la 36B entre carreras 8 y 11 y entre calles 34 y 37c entre carreras 4 y 7B), San Nicolás (entre calles 41A y 42 entre carreras 3 y 4) y La Victoria (entre calles 38B y 42 de la carrera 8E a la 11) tampoco tendrá energía.

En el circuito Baranoa, se verán afectados Guayabal, El Porvenir, Villa Dilia, San José, Paraíso, Primavera, Santa Elena, Villa Andrea, Loma Fresca Norte, Loma Fresca Sur, El Carmen, La Esperanza, San Cayetano, La Ceiba, Las Américas, Candelaria, Congora, San Martín y Barahona.

Para el caso del circuito Pital, no habá electricidad en El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes, Manga de Pital; corregimiento Paluato; carretera Galapa - Tubará; Tubará: Vereda Altamira, sector Algodón vía Tubará, Sector Algodón vía Altamira, sector Tubará vía Altamira; carretera Baranoa - Galapa; Baranoa: La Paz y Los Robles.

Circuito Suan: municipios Santa Lucía y Suan; Corregimiento Algodonal.

Adicional, Air-e informa que en sectores del barrio La Esmeralda de Barranquilla, trabajará en mantenimiento de redes y transformadores en los horarios: de 7:50 a.m. a 11:00 a.m. en la carrera 15 con calle 73B; de 11:20 a.m. a 1:40 p.m. en la calle 73 con carrera 17; de 1:45 p.m. a 3:55 p.m. en la carrera 15E con calle 71B; y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 13 con calle 70C.