En Repelón no cancelarán última jornada de corralejas

Este lunes, en el municipio de Repelón, volverá a haber corralejas.

A pesar de las personas lesionadas que ha dejado esta actividad, las autoridades locales indicaron que continúan vigentes los permisos que fueron entregados para su realización.

“Las corralejas no están prohibidas, están reglamentadas. Programamos una corrida de vaquillas para los niños y la tercera edad, quienes por primera vez tuvieron la oportunidad de vivir las corralejas. Esa actividad se hizo el pasado jueves”, aseguró el alcalde Wilfrido García en diálogo con EL HERALDO.

Agregó que se está analizando la posibilidad de, para el próximo año, no avalar la realización de las corralejas para evitar hechos que lamentar.

“Mientras no se trabaje en culturizar a la gente para que no se meta al ruedo, van a seguir pasando estas cosas. Yo no estoy de acuerdo con las corralejas, a mí no me gustan, pero si tú no le haces una fiesta al pueblo caes en desgracia”, expuso.