Gobernación entrega ayudas a comerciantes y caseteros de Tubará

La mandataria, quien llegó a la zona con kits de aseo y alimentos para esta población, advirtió que "Las playas no se han salvado de esta fuerte ola invernal. Hoy estamos en Caño Dulce, Tubará, atendiendo más de 200 familias que viven del turismo, son caseteros, vendedores ambulantes y pescadores que viven de las playas, que por este mes no han podido recibir ingresos. También están recibiendo ayudas humanitarias".

Liliana Paulino, tesorera de la Asociación de Operadores Turísticos en Tubará, aseguró que están necesitando ayudas económicas porque no se encuentran laborando.

“Para nosotros lo más urgente son ayudas económicas, porque en este momento no estamos laborando, así como la habilitación de la vía principal y la secundaria dentro del balneario Caño Dulce", indicó.

Noguera también estuvo en el corregimiento de Aguada de Pablo, en Sabanalarga, otra de las zonas afectadas por el desbordamiento de arroyos.

“Estuvimos en Aguada de Pablo, donde la situación es verdaderamente crítica por el crecimiento del nivel del Embalse del Guájaro. Estamos atendiendo a las comunidades con ayudas humanitarias, kits de aseo, colchonetas, en fin, todo lo que nos han pedido. Estamos escuchando a la comunidad y viendo cómo resolvemos con maquinaria y limpieza, para que, si llueve estos días, pueda circular el agua y no generar tanta afectación como ha venido ocurriendo”, dijo.

La gobernadora también señaló que se hizo entrega de ayudas humanitarias en este corregimiento, gracias en gran parte a la generosidad de barranquilleros y atlanticenses.

"Me parece bien que la Gobernadora nos haya venido a visitar, porque la situación que estoy pasando es que estoy damnificada nuevamente, lo fui en el 2010 y ahora en el 2022. La verdad me he sentido muy apoyada por la Gobernación al ver a todos hoy en mi casa”, expresó Yudis Muñoz, habitante de Aguada de Pablo.