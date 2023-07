Fuerte vendaval en Santa Lucía arrasó con techos y dañó enseres

Sin saber que era lo que ocurría realmente, la mujer escuchó cómo empezó a caer la lluvia que minuto a minuto se volvía más estruendosa.

Tras observar que rápidamente se venía abajo parte de su techo, María Mercedes –quien desde hace 20 años reside en una humilde vivienda del barrio Portal del Sol del municipio de Santa Lucía, en el sur del Atlántico– se desmayó. Minutos después, la mujer logró recobrar la conciencia.

“Le doy gracias al cielo porque normalmente cuando llueve, como soy tan miedosa, me siento en la cama a orar y esta vez me quedé de pie en la puerta. Me hubiera matado una lámina de las que cayeron en la cama”, dijo la mujer mientras trataba de salvar algunos de los enseres que no resultaron afectados.