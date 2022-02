Docentes piden cumplimiento de condiciones para presencialidad

El profesor de la Institución Educativa Eustorgio Salgar, Ulfrán Reyes, afirmó que en este establecimiento educativo se estaban presentando aglomeraciones en los salones de clase y que debido a esto tomaron la decisión de trabajar en alternancia mientras se le hacen adecuaciones a algunas aulas que requieren ser intervenidas con “urgencia”.

“Después del 24 de enero que entramos, encontramos que habían aulas que no contaban con habilitación para recibir a los estudiantes y tuvimos la necesidad de quedarnos con cierto tipo de alumnos para ir nivelando las asignaturas que tuvieran pendientes”, explicó Reyes.

Por su parte, Sofía Coronado, madre de familia de la sede María Auxiliadora de la Institución Educativa Técnica San Pablo en Polonuevo, contó que las instalaciones de este colegio no son “óptimas” y que no se cumplen las medidas de bioseguridad: “En los salones no hay ventilación, no hay abanicos, hace unos días se vino abajo un ventilador, el cual gracias a Dios no generó ningún accidente”.