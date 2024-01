Diputados, en desacuerdo con posible reactivación de cobro en peaje Papiros

En ese mismo sentido, el diputado Alfredo Varela señaló que la ciudadanía en el Atlántico dejó muy en clara su posición frente al peaje Papiros y es su eliminación. Por ello, manifestó que el Ministerio de Transporte no puede reactivar el cobro sin antes sentarse con la comunidad para concretar una solución definitiva.

“Aquí no debe haber duda frente a si el peaje debe continuar o no debe continuar, ya hay una posición clara de la ciudadanía que lo rechaza y no quiere que esté ahí ese peaje. Entonces no se puede reactivar la funcionalidad de este peaje si no se le da la alternativa definitiva a las familias del Atlántico”, explicó.

Sostuvo que desde la Asamblea se extenderá un llamado a la comunidad promotora del no peaje para que pueda brindar a los nuevos diputados una cronología y todas las actuaciones que se han generado en torno a este tema, al igual la invitación se hará extensiva al concesionario Ruta Costera para que exponga las acciones que se podrían emprender para eliminar dicho peaje sin que afecte a ambas partes.

“Queremos que la Asamblea sea ese espacio donde podamos generar la concertación que se está necesitando para retirar el peaje de ese sector”, puntualizó.