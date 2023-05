Comunidad denuncia deterioro de institución educativa en Baranoa

A su vez, la acudiente realizó un llamado a las autoridades para que se realicen las mejoras correspondientes a esta institución educativa.

De igual manera, María González, madre de familia, expresó que se siente muy triste al ver a los niños estudiando en los pupitres oxidados.

“Vivo en el barrio en 100 Pesos, la escuela más cercana es esa y allí tengo dos niños estudiando, uno en primer grado y el otro en tercero. Me extraña que no haya los recursos para brindarle un espacio digno a los niños y a las niñas para que puedan estudiar en las condiciones apropiadas, no es aceptable que a estas alturas la institución sigue deteriorada”, añadió.