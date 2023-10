Basuras en arroyo León parecen una problemática sin fin

Alberto Salah, gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), sostuvo que si bien esta entidad con el paso de los años ha asumido la operación y mantenimiento de algunas de las obras hidráulicas que ha desarrollado en este sector, precisó que aún no hay una competencia definida sobre quien debería entrar a solucionar de manera permanente las situaciones que se presentan en este aliviadero del arroyo León.

Señaló que este último fue construido con el propósito de que el arroyo no impactara tan fuerte el Lago del Cisne y de alguna manera no ocurrieran corrientes súbitas. Actualmente la ADI tiene la operación de la trampa de residuos ubicada a la altura del puente ‘José Name Teherán’.

“Ahí no hay competencia definida. El año pasado ante la inminencia del fenómeno de El Niño y la posibilidad de que el puente del aliviadero pudiera colapsar, yo me comprometí con la gobernadora en ayudarla y ahí hicimos una intervención”, dijo.

El funcionario precisó que el arroyo León también recibe agua de varios tributarios que pertenecen a municipios del área metropolitana como Soledad, Galapa y Puerto Colombia, por ende, insistió en la necesidad de que los entes territoriales también asuman responsabilidad sobre las problemáticas que en este cauce se presentan.

Sin embargo, de momento, el gerente de la ADI se comprometió a trasladar para este domingo una maquinaria para que haga las labores de recolección de los residuos sólidos acumulados hasta el momento y solicitar a la empresa Triple A las volquetas para el traslado de las basuras al relleno sanitario Los Pocitos, en Barranquilla.