Reportan mal estado de varios parques en Los Manantiales

“Estamos esperando que la Alcaldía nos dé el acompañamiento en la parte de seguridad y en la parte ambiental porque tenemos una complejidad y es que somos más de 1.800 familias y no tenemos un lugar donde recrear a nuestros niños, no tenemos unas zonas verdes adecuadas, no tenemos nada; como tal este es un barrio aparte del Manantial”, dijo Diana, madre de familia.

Otra de las problemáticas que la comunidad puso de manifiesto se debe a la carencia de iluminación en algunas canchas de fútbol; de acuerdo con los habitantes son los mismos delincuentes quienes realizan los cortes de energía.

“La falta de iluminación se presta para que por las noches los jóvenes consuman drogas y por más que uno haga las peticiones la Alcaldía no se manifiesta; tenemos que cerrar las vías y quemar llantas para que ellos puedan venir y cumplir con sus labores”, manifestó Lennis, habitante del sector.

De igual forma, un comerciante del barrio aseguró que el mantenimiento y aseo de las canchas deportivas es realizado por la misma comunidad, en vista que la empresa encargada (InterAseo) pocas veces hace presencia y “es por esta razón que los parques permanecen sucios y descuidados”.

“Si te diste cuenta aquí estaba barriendo mi compañera, yo también limpio mi pedazo para poder vender y trabajar, aquí el mantenimiento lo hicieron como hace tres meses y dejaron la misma basura de los árboles que podaron, esto está abandonado; inclusive las personas vienen hasta acá para hacer repelencias”, manifestó Ángel Acosta, comerciante.