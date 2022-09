San Juan de Tocagua: amenazado por las inundaciones y los deslizamientos

Ocho casas en el barrio Los Almendros de San Juan de Tocagua corren un “inminente” peligro ante las afectaciones que podrían dejar las fuertes precipitaciones de esta temporada, de acuerdo con las alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

María Ariza Pacheco, moradora del barrio Los Almendros, narró desde su humilde vivienda que a diario se encuentra en constante “zozobra” porque el talud amenaza con seguir deslizándose por las fuertes precipitaciones, lo cual en algún momento podrían terminar en tragedia.

A pesar de ser consciente del peligro, la mujer no ha abandonado su vivienda porque las condiciones que tiene son muy “precarias” y no tiene otro lugar a donde trasladarse. Sumado a eso, no puede movilizarse con facilidad a causa de un severo problema de circulación en la pierna.