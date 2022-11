Comerciantes, preocupados por aumento de habitantes de calle

Toda una “problemática” social se vive en el Centro de Barranquilla. Algunas vías se han convertido en zonas de consumo de drogas, baños y dormitorios para muchos de los habitantes de calle de la ciudad.

Esta situación tiene preocupados a comerciantes de este punto dinamizador de la economía de la ‘Arenosa’, porque aseguran genera entornos “inseguros” y “poco atractivos” para compradores y visitantes.

Manuel Soto, administrador del hotel Grupo Med, en el Paseo Bolívar, manifestó que la gran afluencia de esta población afecta el negocio por cuanto podría restar la llegada de huéspedes al lugar y también propiciar comentarios negativos en las principales páginas de búsqueda de hotelería y turismo.

“Deberían reubicar a los habitantes de calle en otro lugar porque cada día están llegando más a esta zona. Cuando llegamos había como cinco y ahora hay como más de 10”, dijo.

A su turno, Isabel Dúa, comerciante del sector, indicó que la presencia de los habitantes de calle ha venido en aumento con los años. Precisó que estos generan riñas constantes y otros “espectáculos”, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de los transeúntes.

“Hay muchos indigentes en esta zona, la Policía los quita y otra vez vuelven, son demasiados. Entre ellos mismos pelean y la gente sale corriendo por temor a salir heridos”, contó.

La mujer sostuvo que el Distrito y la Policía deben entrar a intervenir esta situación con “urgencia” debido a las afectaciones que está generando para el comercio y la comunidad en general.

Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, se unió al llamado de todo el sector para que se empleen acciones “eficaces” y que generen resultados.

“Llevamos 10 años desde que se aprobó la ley 1641 y en Barranquilla, a pesar que se viene trabajando en un proyecto como el hogar de paso, este solo atiende el 10 % de la población que es llamada habitante de calle, es decir, hay unos más de 800 de estas personas en la ciudad”, refirió.

Señaló que se hace prioritario un estudio de caracterización y sociodemográfico de los habitantes calle en Barranquilla para conocer la situación real de la ciudad y determinar la hoja de ruta para resolver esta compleja situación.

“La Administración distrital está mostrando un trabajo reducido y no cómo se soluciona realmente la problemática de manera definitiva. No sabemos si se adelantó un estudio de caracterización y sociodemográfico de habitantes calle, cuántos no son de la ciudad y puedan ser devueltos a su ciudad de origen o si tienen familiares que se hagan cargo de ellos. Ese trabajo no lo conocemos”, expresó Pardo.

La dirigente gremial manifestó que si bien el Distrito argumenta que son ciudadanos con derechos y que no se les puede prohibir el estar en la calle, deben –dijo– también cumplir con ciertos deberes.

“No pueden ser catalogados ciudadanos solo con derechos, también tienen que tener ciertos deberes para con la sociedad (…) Si se han adelantado acciones por parte del Distrito no estamos viendo el impacto de ello, porque lo que se ve a diario en las calles del Centro de Barranquilla son habitantes de calle durmiendo en cualquier lugar, consumiendo sustancias psicoactivas a plena luz del día, haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle o en las puertas de los comercios, asustando a los transeúntes y hurtando”, opinó.

Por último, insistió en que “urge que la Alcaldía establezca mesas de trabajo con los diferentes actores y sectores para revisar en qué etapa de esa formulación de política social con el habitante de calle se encuentra Barranquilla y por qué no se ha visto un impacto en la ciudad. Por qué cada día en Centro se ve más dejado”.