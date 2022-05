Colegio Marymount adelanta jornada de limpieza de playas en Sabananilla

“De nada sirve adelantar jornadas de limpiezas, si la gente no se concientiza. Queremos enviar un mensaje que cuando visiten las playas recojan sus basuras y las clasifiquen, que no las arrojen al mar. No tenemos otro planeta, es este y debemos preservarlo”, señaló Díazgranados.

A esta iniciativa de limpieza de playas se vinculó la institución educativa, docentes, padres de familia, Mar de Lúa, Triple A y la empresa privada.