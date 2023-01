Evalúan propuestas para habilitar paso por la carrera 51B

Tras el incumplimiento en los acuerdos realizados entre el alcalde del municipio de Puerto Colombia, Wilman Vargas; el ministro de Transporte, Guillermo Reyes Gónzalez; y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo, que consistían en levantar las talanqueras para dar el paso libre en los represamientos de 20 vehículos, el mandatario de los porteños fue enfático en señalar que se está haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que se desmonte de manera definitiva la caseta del peaje Papiros.

El principal argumento presentado por el funcionario es que dicho peaje fue instalado hace más de 27 años y por ende, su operación ya tendría que haber finalizado.

“Hemos presentado todas las alternativas técnicas para que no sigan perjudicando a la comunidad, ni mucho menos al desarrollo de nuestro municipio. Inicialmente se logró establecer una tarifa diferencial, luego la reducción del valor del mismo, pero ya fue suficiente. Es necesario que ese peaje se quite, no es justo que esté en medios dos peajes más”, reveló Vargas.