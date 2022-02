Basuras en playas de Puerto genera división entre entidades

El secretario de Gestión Ambiental de Puerto Colombia, Armando Sanjuan, explicó a EL HERALDO que “las inversiones grandes que se deben hacer no se hacen y me alegra que la Contraloría les haga ver que tienen que hacerlas independientemente y deben darle atención al municipio porque si el la alcaldía no limpia las playas del material proveniente del río, se acaba el turismo en Puerto Colombia”, dijo.

Según lo indicado por el funcionario en 2021 se recogieron 6 mil toneladas de residuos provenientes del río entre tarullas y madera naufraga. Además resaltó que cada año la llegada de residuos va aumentando.

“En lo corrido del año hemos recogido 300 toneladas de residuos en las playas y eso lo hacemos porque genera un impacto ambiental, social, económico en el municipio y afecta a los caseteros ya que los turistas no hacen uso de las playas por la basura”, explicó el funcionario.

El municipio con recursos propios a través de un servicio especial con la empresa Triple A realiza la limpieza constante de las playas.

Este servicio afecta el presupuesto del municipio porque son acciones que no están dentro del plan de Desarrollo debido a que es una problemática constante.