Más de 100 familias residentes en el barrio Villa San Carlos, perteneciente a la localidad Metropolitana, resultaron afectadas por el desbordamiento del arroyo que atraviesa gran parte de este sector.

Líderes de la zona informaron a EL HERALDO que la cantidad de lluvia que cayó en la tarde del martes provocó que un arroyo se saliera de su cauce, haciendo que el nivel del agua subiera hasta un metro en algunas calles.

La situación se agravó, de acuerdo con los afectados, por las precipitaciones que cayeron la madrugada del miércoles, porque no alcanzaron a secar los enseres y electrodomésticos.

La Defensa Civil, en compañía del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, está evaluando las pérdidas que dejaron las inundaciones y realizando el censo de los habitantes que resultaron perjudicados, para la entrega de ayudas.

La comunidad indicó que el problema se presenta por el taponamiento de un tramo del arroyo. Según informó, el cauce ha perdido anchura por la sedimentación y la cantidad de hierba que ha crecido en él, provocando que el agua se acumule cuando llueve, el torrente se desborde e inunde los hogares de los habitantes del sector.

Los afectados expresaron que el arroyo tiene poca profundidad, lo que hace que no soporte la cantidad de agua que está cayendo desde hace varios días.

De hecho, el sector más golpeado es Si nos Dejan, que está pegado al arroyo. Las familias residentes en este punto perdieron enseres y electrodomésticos como neveras, televisores, muebles, entre otros bienes.

¿Qué dicen los afectados?

Leidys Hernández, ama de casa, se refirió a las afectaciones que han sufrido en el sector. “Este arroyo no tiene la capacidad de soportar toda la cantidad de agua que le está entrando. El arroyo no tiene pase. Hicieron una mala limpieza hace más de un mes, lo limpiaron del lado derecho, pero del izquierdo no fue mucho lo que hicieron. Somos cuatro familias en mi casa, y no nos hemos ido, porque tenemos vivienda propia. Entre ellos hay siete niños. Salieron por el arroyo sapos, serpientes y otros animales”, afirmó.

Javier Berrío, pintor, contó la situación que vivió junto con su pareja por culpa del arroyo desbordado y las pérdidas que registraron: “Por acá entra el arroyo. Hemos perdido colchones, televisores, abanicos, todos los enseres. A mi esposa le dio una infección en los pies”.

Doris Zambrano, ama de casa, presenta problemas para caminar, y sumado a los daños que dejó la lluvia en su hogar, mostró su tristeza por las pérdidas. Además, su vivienda terminó con el piso y las paredes dañadas.

“Las inundaciones nos dejaron sin colchones, sin nada. Mi hijo tuvo una infección pulmonar. No tenemos donde vivir, es la única opción. Les pido a las autoridades que nos ayuden, porque esto es deprimente. Está invivible”, manifestó Zambrano.

Alexander Borja, constructor, enfatizó: “No queremos ‘comidita’, queremos que las autoridades competentes traigan una Caterpillar para que le abran el caudal al arroyo y el agua salga”.

Viviana Fontalvo, ama de casa, subrayó que actualmente no puede abrir la reja de su vivienda, debido a que puede caerse al estar hecha de madera y debilitada por el desborde del arroyo.

Por último, José Molina, técnico operativo seccional Atlántico de la Defensa Civil, hizo una radiografía de los daños que presentan las viviendas.

“La comunidad aduce que el arroyo se encuentra muy socavado, principalmente en la parte baja. Esto hace que se acumule el agua e ingrese nuevamente a las viviendas. Hemos calculado entre 80 y 100 familias afectadas”.

Siguió relatando que como primera medida solicitan de manera urgente una especie de limpieza con maquinaria para que así el arroyo aumente su caudal, pueda fluir normalmente el agua y no se les estanque en las viviendas. “Deben, con la Junta de Acción Comunal, hacer una limpieza por lo menos de la parte pequeña”, dijo el representante de la Defensa Civil.

Las lluvias continuarán durante esta semana

La segunda temporada de lluvias en el Atlántico continúa y se espera que durante los próximos días la tendencia no cambie.

Según reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias se seguirán presentando durante el día de hoy en horas de la tarde, para el viernes se espera un comportamiento similar, con lluvias ligeras en horas de la tarde y la noche, mientras que para el fin de semana se esperan condiciones más secas salvo por algunas lluvias dispersas en horas de la tarde.

En cuanto a las alertas, para la parte marítima se espera tiempo lluvioso en la parte oriental y central del mar Caribe. En la parte suroccidental y occidental no hay rastros de tiempo lluvioso, pero se encuentra en alerta amarilla.

De igual manera, se tienen alertas amarillas por viento y oleaje, se esperan olas entre uno y dos metros aproximadamente y vientos corrientes del este y noreste.

En cuanto al departamento del Atlántico, actualmente se registran alertas amarillas por deslizamientos de carácter bajo, especialmente en los municipios de Juan de Acosta y Luruaco.

Asimismo, se espera que la temporada de ciclones finalice oficialmente el próximo 30 de noviembre. Actualmente no hay ninguna posibilidad de que se forme un ciclón en los próximos cinco días.