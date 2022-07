Más de 90 mil visitantes en 2 años de ‘Mercado a tu Barrio’

“A los vendedores se les ofreció la oportunidad de hacer parte de este proyecto itinerante que trabaja semanalmente en distintos barrios de Barranquilla. La acogida del evento en cada sector es grande porque se están llevando los productos del mercado público a las cercanías de sus hogares”, declaró María José Barraza, coordinadora del programa.

Por su parte, Ingrid García, vendedora de frutas y verduras, aseguró que le va mejor vendiendo en ‘Mercado a tu Barrio’ en comparación a cuando vendía en el centro de la ciudad.

“Aquí todo es más limpio, la gente es más colaborativa y no se siente esa agonía que había en el centro. Por ejemplo, en donde yo vendía pasaba un arroyo y cada vez que llovía me tocaba correr para que el agua no se llevara mis cosas”, expresó la vendedora.

Por su parte, Paola Pavón, cliente del programa, manifestó que comprar en este mercado es una experiencia “gratificante” porque se crea una relación con los vendedores y eso es una “ventaja” que le permite encontrar lo que necesita.