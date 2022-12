Doble calzadas en Atlántico, en riesgo por no cobro de peajes: CCI Norte

R.

Entre esos dos peajes el concesionario estima recaudar $11 mil millones de pesos mensuales. No hacerlo, le impide lograr el cierre financiero del proyecto y lo obliga a descartar las unidades funcionales Luruaco-Sabanalarga; Sabanalarga-Campeche; y Campeche-Caracolí, lo que limita las posibilidades del desarrollo del agro del Atlántico, programa prioritario de la administración departamental y del Gobierno nacional en esta zona del país.

Eso significa que no tendríamos la operación y mantenimiento de todo el corredor de 253 kilómetros origen destino que abarca este proyecto y que contempla la construcción de 20 kilómetros de variantes, 74 kilómetros nuevos en doble calzada y 8 intersecciones a nivel y desnivel. De esa manera, la inversión ya no sería de $1.5 billones de pesos. Y debido a ello no se generarían los más de 7.000 empleos directos contemplados. Ni se podría reducir el tiempo de desplazamiento entre Barranquilla y Cartagena en una hora. Ni tampoco se bajarían los costos operativos para camiones y buses del 12 y 13%, respectivamente. Ni los índices de accidentalidad.

Esta APP de iniciativa privada no requiere inversión pública. Por eso los peajes son la única fuente de ingresos del concesionario para pagar la deuda que le permite financiar el proyecto. Y para ello requiere el respaldo del Gobierno nacional, pero también de los departamentales, distritales y municipales, a los cuales les corresponde ejercer su autoridad para preservar el interés general sobre el particular.