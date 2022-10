Colapsaron 150 metros de vía entre Tubará y Guaimaral

Agregó que, con anterioridad se le notificó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales sobre el peligro que estaba reflejando esa carretera, pero nunca hubo una respuesta concreta para el problema. “Ahora deben concientizar porque toda una comunidad se está viendo afectada y lo que quiere es evitar una tragedia con el paso de vehículos”, sostuvo.

María Amador, propietaria de la parcela conocida como Villa Majo, expresó que, siente “angustia” porque la grietas se acercan cada vez más a su territorio, lo cual ha generado una erosión en su casa de 50 metros.

“La solución de las autoridades es que desaloje el área, pero no puedo porque no tengo a dónde irme. Me comunicaron que intervendrán con máquinas, pero ¿dónde queda mi predio? ”, precisó.

Sobre la emergencia, el alcalde de Tubará, José Coll Cervantes, señaló que se necesita una solución “inmediata” y eso se le manifestó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero no hubo solución.

“Necesitamos maquinaria amarilla para intervenir, necesitamos apoyo urgente. Insistimos en el llamado al Gobierno nacional para que nos ayuden a dar respuestas”, puntualizó el mandatario local.