Anuncian cortes de energía en varios sectores de Malambo para este miércoles

En sectores del norte de la ciudad se realizarán trabajos de mantenimiento y adecuaciones de red y transformadores en los horarios: en Riomar, de 7:50 a.m. a 9:30 a.m. en la carrera 59B con calle 85 y de 9:45 a.m. a 11:50 a.m. en la calle 86 con carrera 58; en San Vicente, de 12:15 del mediodía a 2:20 p.m. en la calle 85 con carrera 51B y de 2:30 p.m. a 4:35 p.m. en la calle 86 con carrera 50; y de 4:45 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 51 con calle 93, en El Prado.