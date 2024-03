Air-e anuncia cortes de energía en Barranquilla y municipios para este jueves

Asimismo, en Baranoa de 8:35 de la mañana a 6:00 de la tarde habrá obras de modernización de red en la calle 18 con carrera 5B, en el sector Barahona.

Por último, Air-e anunció breves suspensiones en el servicio eléctrico en el sector de la Urbanización Adelita de Char de la carrera 7 con calle 1D, de 7:50 a.m. a 10:22 a.m.; y en el corregimiento Palermo (Magdalena) de 10:50 a.m. a 12:55 del mediodía en la Finca Las Margaritas; de 1:55 p.m. a 3:45 p.m. en la Finca Nueva York; y de 3:55 pm. a 6:00 p.m. en la Finca La Mona.