Air-e anuncia cortes de energía en varios sectores de B/quilla este domingo

Los trabajos se realizarán con posible afectación de energía durante el mismo horario en el circuito Pasadena: Pasadena y Simón Bolívar (entre calles 17E y 18 entre carreras 7 y 7B). En el municipio de Soledad habrá cortes en Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, La Cruz de Mayo, Hipódromo (entre calles 19 y 23A entre carreras 26 y 33A) y El Porvenir (entre calles 15 y 18 entre carreras 27 y 30).

Air-e también indicó que en el barrio San Roque, en Barranquilla, se adecuarán redes eléctricas de 6:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 38 con carrera 36; y de 2:00 de la tarde a 6:00 de la tarde en la carrera 36 con calle 33.

En sectores de El Prado se realizará mantenimiento de transformadores y red: de 8:05 a.m. a 10:03 a.m. en la carrera 52 con calle 61; de 10:13 a.m. a 12:17 del mediodía en la carrera 60 con calle 64; de 12:32 del mediodía a 4:00 p.m. en la carrera 58 con calle 64; de 2:46 p.m. a 4:00 p.m. en la calle 72 con carrera 61B (Bellavista); y de 4:10 p.m. a 5:55 p.m. en la carrera 58 con calle 68.