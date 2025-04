La Universidad del Atlántico dio a conocer este miércoles 23 de abril, que pone al servicio de la comunidad el servicio de verificación de diplomas académicos, como un compromiso con la transparencia y calidad educativa.

Este proceso es esencial, no solo porque asegura que los graduados estén debidamente preparados, sino que también ofrece confianza a expertos e instituciones que requieren la validación de los títulos académicos.

Es fundamental que los interesados consulten la página web oficial de la universidad para conocer en detalle los programas académicos disponibles, así como la modalidad en que se imparten.

El equipo se encargará de validar la autenticidad del título dando respuesta a la mayor brevedad posible. Con este servicio, la Universidad del Atlántico garantiza que todo el proceso de verificación de títulos sea rápido, seguro y transparente, permitiendo que todos los interesados puedan contar con la certeza de la validez de los diplomas emitidos.

Actualmente, la Universidad del Atlántico ofrece programas académicos de pregrado en cuatro sedes: Suan, Sabanalarga, Puerto Colombia, y la Facultad de Bellas Artes, y próximamente abrirá una nueva sede en Soledad.

“Además, la Universidad del Atlántico no cuenta con convenios con entidades externas para la obtención de títulos profesionales. Por esta razón, si usted encuentra un diploma que no corresponde a una de las carreras o sedes mencionadas, o que no está listado dentro de la oferta académica oficial, se recomienda verificar su autenticidad para evitar posibles fraudes”, reseñó la alma mater.

“Verificar un diploma es un proceso sencillo. Solo es necesario enviar una solicitud a la dirección del Departamento de Admisiones y Registro de la Universidad del Atlántico, a través del correo electrónico: comunicacionesadmisiones@mail.uniatlantico.edu.co y Ventanilla Electrónica, a través de nuestra página web:www.uniatlantico.edu.co”, añadió la universidad.