Durante la Semana Santa, el Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de prevención y seguridad denominada “Conducción y Devoción, Vive la Ruta de la Fe con Precaución” que impactó al menos a 20.000 ciudadanos en los puntos de mayor afluencia como las vías nacionales, la Terminal de Transporte de Barranquilla, los peajes ubicados en la Vía al Mar y los municipios del oriente y el sur.

Desde el Domingo de Ramos hasta el inicio del Jueves Santo ya se habían movilizado en las vías del departamento del Atlántico 100.000 vehículos, en resumen, transitaron durante la Semana Mayor 243.740 vehículos según reporte de la seccional Atlántico de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Por lo que se llevaron a cabo distintos controles y operativos durante las manifestaciones litúrgicas en los municipios.

A través del Plan de Seguridad Vial de Semana Santa del Instituto de Tránsito del Atlántico implementado por el equipo de agentes de tránsito y promotores viales se realizaron controles de velocidad a los vehículos que se movilizaron por las vías secundarias y terciarias del departamento, conjuntamente con la Policía de Tránsito y las distintas concesiones de los corredores viales del departamento, el objetivo de que no excedan la capacidad de sus vehículos.

Asimismo, se realizaron revisiones del kit de carreteras y la portabilidad de la documentación necesaria establecida por la ley, además de los controles de alcoholemia. Entre el 13 y el 20 de abril se impusieron 7 comparendos por no portar licencia de conducción, 1 por no contar con SOAT, y 2 por no tener la revisión técnico-mecánica vigente, además, se realizó la inmovilización de un vehículo y se aplicaron 5 pruebas de alcoholemia y 30 tamizajes, todas con resultado negativo.

En el sistema de cámaras de fotodetección se reportaron desde el 11 al 17 de abril, 1.288 comparendos electrónicos, en su mayoría por falta de documentación al día como la revisión técnico-mecánica y SOAT.

En cuanto a la siniestralidad vial, se registraron tres accidentes en vías de la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico: uno en el municipio de Baranoa y dos en Tubará, que dejaron un saldo total de cinco personas lesionadas y ningún fallecido. Esta cifra representa una reducción respecto al año anterior. En Semana Santa de 2024 se presentaron cuatro siniestros viales en Baranoa y Santa Lucía, con un saldo de ocho lesionados y una persona fallecida.

El director del Instituto de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, resaltó el comportamiento de la ciudadanía durante esta temporada de alto flujo vehicular.

“Es importante destacar el excelente comportamiento de los atlanticenses y también a visitantes durante esta Semana Santa. Damos un reporte positivo en el Atlántico con cero siniestros viales fatales en nuestra jurisdicción, gracias al compromiso ciudadano y a la efectividad de nuestra campaña de prevención. Continuaremos trabajando con firmeza por una movilidad más segura y consciente en todo el departamento”, señaló.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se unió a este mensaje y agregó que cada año mejoran las condiciones del territorio lo que hace que más personas quieran visitarlos.

“Con mucho agrado recibimos este reporte vial en Semana Santa que se suma de manera positiva al comportamiento general de la gente y la seguridad en general. Gracias a nuestro equipo de trabajo y a la conciencia de la gente de hacer de esta celebración de fe y esparcimiento un momento agradable para las familias”, dijo el mandatario atlanticense.