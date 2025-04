Minutos antes de que comenzara la Misa Crismal en la Catedral María Reina, el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Emiro Salas, dio a conocer que en muchas funerarias y cementerios del Atlántico se están ofreciendo servicios católicos falsos.

“En la mayoría de funerarias del Atlántico, sin el consentimiento de los familiares católicos, ponen a un ministro distinto para presidir las exequias. Esto ofende las creencias del difunto y de sus familiares, sin que estos hayan dado su consentimiento ni hayan sido consultados”, indicó.

Según el jerarca de la iglesia católica en el departamento, esta situación se ha evidenciado, además, en los cementerios Los Olivos y Universal.

De acuerdo con el arzobispo, el artículo 19 de la Constitución garantiza que las entidades religiosas son igualmente libres ante la ley; sin embargo, fue enfático en recalcar que estos derechos y obligaciones deben cumplirse desde la identidad propia de cada entidad religiosa.

“El primer derecho de un ciudadano adulto creyente es saber con absoluta transparencia quién es el ministro que tiene delante, qué validez tienen sus actos y si todo ello corresponde a sus creencias”, sentenció.

Asimismo, subrayó que ofrecer servicios religiosos sin esclarecer quién es el ministro que los presta constituye una violación flagrante de la conciencia y de la libertad de culto.

“Las leyes son claras: si alguien se presenta como representante de la Iglesia Católica en obediencia al Papa Francisco sin serlo, puede ser denunciado por falsedad personal. Si alguien hace ofrecimientos engañosos de servicios religiosos, también puede ser denunciado”, agregó.

Monseñor Salas también reconoció que a diario recibe quejas de los fieles, quienes le comentan que otros sacerdotes los engañaban portando el cuello clerical y celebrando los sacramentos. A su vez, aseguró que tiene fotos de bautizos hechos por ministros que no hacen parte del catolicismo.

“Cuando intentan llevar al niño a su primera comunión, no encuentran la partida, porque no fue un bautismo católico válido. Eso sí es atentar contra el derecho de conciencia y de libertad religiosa”, agregó.

En ese sentido, Salas hizo un llamado al Gobierno nacional para que adelante una investigación al respecto, para que se logre un esclarecimiento de estos casos que se conocen a diario en el departamento.

“A mí sí me gustaría que la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior se echaran una pasadita por aquí, por el Atlántico, e hicieran una investigación seria sobre cómo se está manejando este asunto de los derechos religiosos de los fieles. Y se darán cuenta que si a algunos se les están vulnerando los derechos, es a nosotros”, recalcó.

Visión de la ciudadanía

Ante estas declaraciones, un equipo periodístico de EL HERALDO se desplazó al cementerio Universal, lugar en el que conversó con algunos visitantes y operarios, quienes en su mayoría manifestaron no haber escuchado ni presenciado casos relacionados a la denuncia de monseñor Salas.

Un funcionario del camposanto explicó que, por lo general, las misas se hacen en la funeraria del cementerio con el sacerdote habitual.

“Él tiene años de estar aquí. Entonces lo llaman, él oficializa la misa y sale directo a la bóveda enseguida. Yo he visto que han traído padres de afuera, pero ya es cuando van a hacer una misa de año, o un cumpleaños, pero pasa poco”, relató el sepulturero, quien brindó el mismo testimonio de otros funcionarios del lugar que esta casa editorial consultó.

En cuanto a los visitantes, una barranquillera —que no reveló su nombre— manifestó que, pese a no haberse enterado sobre servicios católicos falsos en el cementerio, sí ha escuchado situaciones en las que padres dan misas sin estar certificados.

“En la Ciudadela hicieron una misa en la que el padre no era padre. Recuerdo que yo estuve ahí, pero uno se confía. Y la verdad es que uno se impacta al ver estas noticias y principalmente me da pánico, porque no está bien que alguien que no esté avalado se la pase haciendo bautizos, matrimonios y entierros. Hasta susto da”, sostuvo la ciudadana, quien se dirigía a ver la tumba de su esposo en el camposanto.

Otra mujer que estaba entrando al cementerio rechazó este tipo de casos, teniendo en cuenta que han sido cuatro los seres queridos que ha perdido, lo que le produce temor poder atravesado un evento desafortunado como los mencionados.

“La verdad es que en esta vida todo es posible, de que utilizan a padres falsos para matrimonios, bautizos o un entierro —sobre todo entierro cuando hay herencia—, lo utilizan. Pero la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso”, enfatizó la ciudadana.