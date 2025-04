Usuarios de Transmetro caminan, bajo el sofocante sol de la mañana, por la Avenida Murillo debido al paro de taxistas que se adelanta en esta vía importante de la ciudad.

Desde las primeras horas, el gremio de taxistas en la ciudad bloqueó la carretera debido al rechazo a propuestas de leyes del senado que los perjudicaría, el taxímetro inteligente del distrito, y la ilegalidad del servicio de carros particulares.

Un descontento que afectó no solo la movilidad en la zona, sino también la rutina de cientos de usuarios de Transmetro.

Vivian Hernández está desde las 6 de la mañana dirigiéndose a su trabajo, ubicado en la calle 82 con carrera 53. Pero el bloqueo, que avanzaba lento, lo impidió, por lo que le tocó bajarse y pedir un servicio de una plataforma digital.

A su turno, Paola Montes, también estaba desde las 7 de la mañana, aproximadamente, en el trancón. Lo que le generó preocupación, puesto que, a pesar que es una situación de conocimiento público, “no no certifica de que no nos vayan a regañar en el trabajo”, dijo.

“Si van a hacer sus protestas, que las hagan, pero que no se metan con el transmetro”, expresó, por su lado, la ciudadana Libia Alzate.

Y el joven Luis Santana, quien también se dirigía para su trabajo, comentó no estar de acuerdo con la protesta.

“Preocupante por el tema de que como no hemos llegado aún al puesto de trabajo. Entonces los jefes están insistiendo, y piensan que uno no quiere trabajar o qué, pero no saben cómo está la situación. No estoy de acuerdo, pero cada quien protesta por sus derechos”, sentenció.

Pronunciamiento de la contraparte

Ante este panorama, los conductores de servicios de transporte de plataforma digital manifestaron que todos tienen derecho a trabajar y tener un sustento diario.

“Todo el mundo tiene derecho a trabajar. Los taxistas no están en muy buenas condiciones, no tienen aire. No toman todas las carreras, en cambio el particular está dispuesto a ir a donde sea, y por eso ha cogido mucha fuerza”, indicó Maikol Gonzáles.

Y agregó: “además, hay como 50 taxistas protestando y el resto está aquí en el Norte trabajo. No hay unión”.

Y Gerson Gutiérrez se refirió a las altas tarifas que están ofreciendo los taxistas:

“Tú le dices a un taxista hoy en día que cuánto te hacen por un servicio y le quieren cobrar 15 mil y 20 mil pesos al usuario. Y vas a tomar su servicio y no tienen aire, está en mal estado el vehículo; en cambio, el particular le da una mejor estabilidad al usuarios con un mejor servicio… Hay es una evidente rivalidad con nosotros”, sostuvo el joven.