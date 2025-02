Como el cambio multitudinario que será, con tintes históricos para la ciudad, los dos conciertos de Shakira en Barranquilla han merecido de una serie de planes especiales de control y contingencia de parte del Distrito, quienes se han esmerado en temas de seguridad para mantener en paz y tranquilidad a los asistentes a las dos presentaciones de la artista en el marco de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Resaltando el trabajo articulado de parte de las autoridades y secretarias de la Alcaldía durante los precarnavales, el Distrito anunció un ambicioso plan que iniciará desde hoy, apoyado en tecnología avanzada de reconocimiento facial y controles biométricos.

“Hemos gestionado 1560 Policías, con esto podemos garantizar que el sistema de vigilancia no se tocará, tenemos una obligación con nuestra comunidad y debíamos gestionar ante el nivel central la presencia de agentes Tenemos listas nuestras cámaras con reconocimiento facial, y los elementos que nos podrán facilitar hacer el reconocimiento a las personas antes de entrar a los eventos”, señaló Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Cámaras y drones

En ese sentido, desde la Policía, se entregaron detalles de estas herramientas para la vigilancia de los dos conciertos, programados para mañana y el viernes, en el estadio Metropolitano.

La idea es poder adelantarse a los posibles riesgos y, si es el caso, lograr la captura de las personas que sean buscadas por las autoridades antes de que ingresen al escenario, dando mayores garantías de seguridad.

“Habrá 99 cámaras de análisis con reconocimiento facial, estas incluyen tecnología para identificar personas buscadas y dinamizadores de violencia. Además, contaremos con 300 dispositivos biométricos que tendrán nuestros Policías para la búsqueda de antecedentes, y con esto se agilizará la identificación de manera más efectiva. De manera interna desarrollamos visores con mapas interactivos. La vigilancia será reforzada con nuestro helicóptero Halcón y se reforzaron los dones, tendremos 20 drones los cuales serán monitoreados desde el PMU del Comando de Policía de Barranquilla”, detalló el coronel César Sarabia, subcomandante de la Policía Mebar.

El director del Carnaval, Juan José Jaramillo, expresó que durante los dos conciertos que ofrecerá Shakira en la ciudad, se espera la presencia de 100 mil visitantes, cifra que además permanecerán para la Noche de Guacherna del Sábado, por lo que hizo un llamado al buen comportamiento.

“Con los conciertos de Shakira se aspira a que lleguen 100 mil personas y esas van a ir a la Guacherna. Vamos a demostrar que no solo en ‘Barranquilla se Baila Así’, sino que se comporta así”, deseó.

Movilidad y salud

Así mismo, la ciudad articula planes en temas de movilidad, teniendo en cuenta los cierres viales ante las presentaciones de la cantante barranquillera.

“Nos preparamos con medidas de Movilidad que garanticen la Seguridad Vial, dentro de las medidas establecimos cierres viales y desvíos desde el día 19 (hoy) a las 8:00 de la noche hasta el sábado 22 a las 5:00 de la mañana para garantizar la movilidad durante los conciertos de Shakira, cabe destacar que durante los conciertos no habrá acceso al parqueadero del estadio Metropolitano”, detalló Eucaris Navarro, secretaria de Tránsito de Barranquilla.

Finalmente, la secretaria de Salud anunció que mantendrá la alerta amarilla y el máximo respaldo de ambulancias.

“Tendremos 137 ambulancias, para garantizar la atención inmediata durante los dos conciertos de Shakira”, comentó la secretaria de Salud, Stephanie Araujo.

Cierres viales

Sobre los cierres viales, la Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial detalló como funcionará dicha medida que se implementará desde esta noche. en los alrededores del Estadio Metropolitano (ver infografía).

Carril mixto de la calle 45 (Avenida Murillo) desde la carrera 4 (sin incluirla) hasta la Avenida Circunvalar (sin incluirla) sentido norte-sur.

Además, de la calle 46 desde la Avenida Circunvalar (sin incluirla) hasta la carrera 1E (sin incluirla) en la calzada sur-norte.

Y desde la carrera 1 desde la calle 45 (Avenida Murillo) hasta la Calle 46B, en ambos sentidos viales.

En cuanto a los desvíos, los conductores que transiten por la calle 45 (Avenida Murrillo) sentido norte-sur (desde la carrera 46 hacia el Estadio Metropolitano), girarán a la derecha en la carrera 4 para seguir hacia el occidente en dirección al Estadio Metropolitano o hacer el giro en ‘U’, para continuar por la carrera 4 en sentido occidente- oriente, hacia la Calle 30.

Los conductores que transiten por la carrera 1 sentido oriente-occidente (desde la Calle 30 hacia el Estadio Metropolitano), doblarán a la derecha en la calle 45 hasta la carrera 4 para llegar a la calle 44 donde realizan el retorno.

Finalmente, los que transiten por la Avenida Circunvalar en sentido oriente – occidente (desde la calle 30 hacia la Ventana al Mundo) y desean tomar la calle 46, tomarán la calle 46C, sentido sur-norte (desde la Avenida Circunvalar hacia el Estadio Metropolitano) para continuar con su recorrido.

Recomendaciones

Así mismo, desde la secretaria se emanaron las siguientes recomendaciones:

Para una mejor movilidad dentro de la ciudad, se recomienda programar sus recorridos con tiempo y evitar congestiones.

A los peatones, se les pide tener precaución antes de cruzar la vía, mirar en ambos sentidos y utilizar los andenes y las zonas peatonales alrededor del estadio.

“Invitamos a los ciudadanos a llegar temprano y a usar transporte público, teniendo en cuenta que el parqueadero del estadio no estará habilitado”.

Igualmente, desde las autoridades piden que si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves, busque su conductor elegido o use transporte público.

A los conductores se les recuerda no exceder el límite de velocidad, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

“Invitamos a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas y recomendaciones, para disfrutar de este importante evento. Recuerden, si va a consumir alcohol, entreguen las llaves y salir con tiempo para evitar demoras y congestiones”, agregó Eucaris Navarro, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.