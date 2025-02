Unidos a través de una sola bandera, los mandatarios de cerca de 70 ciudades y municipios de la región se reunieron este jueves en Cartagena para conformar la Liga de Alcaldes del Caribe.

Según Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, el propósito de esta agremiación es resolver las deudas históricas que hay en cada uno de los territorios por la falta de autonomía que ha generado la centralización en el país.

“La autonomía es la clave para avanzar en las responsabilidades y competencias de cada territorio. Frente a esto, la posibilidad de gobernar nos plantea un reto a cada uno de los alcaldes para crear una gobernabilidad oficial en el Caribe”, aseguró.

Indicó, además, que “tenemos que convocar y consolidar un proceso en línea común para exigir lo que es necesario sin tener que depender del estado. No es un tema de conseguir recursos, es poder convocar un espacio de conversación entre los gobernantes y responder a nuestros ciudadanos”.

En esa misma línea, mencionó que “hay que derrotar el centralismo y exigir lo que es necesario para cada uno de los territorios, por eso nace esta liga de alcaldes y también la lucha por aprobar una ley de competencias”.

Mientras que Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y quien fue invitado a la Cumbre, manifestó que esta Liga de Alcaldes es un gran ejercicio colectivo que debe tomar más fuerza en los próximos años.

“Se está trabajando en una ley de competencias para darle más recursos a las regiones; hay que trabajar en un ritmo intenso para que quede lista este año y así fortalecer estos espacios de conversación”, dijo.

Una mirada a los territorios

Desde las diferentes ciudades del Caribe hay una necesidad de fortalecer la cobertura de agua potable para los ciudadanos. Durante el panel de presentación de la Liga de Alcaldes del Caribe, el mandatario de la ciudad de Santa Marta, Carlos Pinedo, puso sobre la mesa este debate.

“Desde hace años venimos solicitando un acueducto óptimo para la ciudad, las calles están inundadas y a pesar de que tenemos mar, es una ironía que no haya agua para muchas personas. Hoy desde esta liga de alcaldes quiero que nos unamos todos para resolver esto y salir adelante”, comentó.

Por su parte, Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, expuso que las soluciones al tema de cobertura de agua potable deben salir de las regiones.

“Hay gente en nuestra ciudad a la que no le llega un carrotanque a su casa, pero eso no lo sabe el Gobierno, lo sabe quien padece el problema. Entonces no podemos aplicar a los proyectos que se hacen en grandes ciudades como Barranquilla porque gran parte de nuestro territorio es rural, así que la solución solo puede salir desde las mismas regiones”, dijo.

Mientras que Luis Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar, manifestó que “nuestra ciudad tiene muchos corregimientos a los que no les llega el agua, son muchos a los que necesitamos atender y esto es de mirar hacia dentro y no ir al Gobierno a que nos ayude, necesitamos gestionar nuestros recursos y tomar decisiones”.

Por otro lado, el alcalde de Ciénaga, Luis Fernández Quinto, precisó que: “entre las competencias que deben adquirir las regiones está una salud descentralizada, porque nos cansamos de ir a Bogotá con proyectos si no nos prestan atención, esto es un tema del día a día y no podemos esperar”.

De esta manera, los mandatarios del Caribe se preparan para seguir discutiendo las problemáticas que los aquejan en la primera reunión de la Liga de Alcaldes, que se llevará a cabo en Montería, en fecha por definir.

“Tenemos que tomar nuestras propias decisiones en el Caribe”

Para el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, las próximas elecciones parlamentarias son claves para la creación de una ley de regiones que permita a cada uno de los territorios tener mayor dinámica sobre sus decisiones.

“Tenemos que promover en nuestra propia dinámica la ley de regiones porque no hay un interés del Gobierno central en nosotros, no importa si es liberal, si es conservador, si es izquierda, si es derecha, ninguno permite que haya un Estado regional, no permite que haya esa transparencia, está en una actitud centralista, imperial y creo que es de por vida y eterna, entonces lo que tenemos es que luchar por hacer nuestros propios procesos”, resaltó.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta se refirió a la necesidad de resolver problemas como la falta de energía en el mediano y corto plazo: “Queremos ver cómo comienzan a bajar las tarifas de energía de manera progresiva y sostenida”.

