Desde las diferentes ciudades del Caribe hay una necesidad de fortalecer la cobertura de agua potable para los ciudadanos. Durante el panel de presentación de la Liga de Alcaldes del Caribe, el mandatario de la ciudad de Santa Marta, Carlos Pinedo puso sobre la mesa este debate.

Lea aquí: En Barranquilla se pierden más de 15 millones de metros cúbicos de agua al año por fraude

“Desde hace años venimos solicitando un acueducto óptimo para la ciudad, las calles están inundadas y a pesar de que tenemos mar, es una ironía que no haya agua para muchas personas. Hoy desde esta liga de alcaldes quiero que nos unamos todos para resolver esto y salir adelante”, comentó.

En esa misma línea, Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, expuso que las soluciones al tema de cobertura de agua potable deben salir de las regiones.

“Hay gente en nuestra ciudad que no le llega un carrotanque nunca a su casa, pero eso no lo sabe el Gobierno, lo sabe quien padece el problema. Entonces no podemos aplicar los proyectos que se hacen en grandes ciudades como Barranquilla porque gran parte de nuestro territorio es rural, así que la solución solo puede salir desde las mismas regiones”, dijo.

Mientras que Luis Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar, manifestó que: “nuestra ciudad tiene corregimientos a los que no les llega el agua, son muchos a los que necesitamos atender y esto es de mirar hacia dentro y no ir al Gobierno a que nos ayude, necesitamos gestionar nuestros recursos y tomar decisiones”.

Lea también: Soledad establece horarios para bailes y eventos durante Precarnaval y Carnaval