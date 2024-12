El alcalde Alejandro Char hizo la entrega de casas reformadas a las familias de los barrios José Antonio Galán, Ciudad Modesto y Barlovento que se beneficiaron del programa Mejoramiento de Vivienda, en las que -además- hizo la entrega de faroles y velas para celebrar con responsabilidad la fiesta del 7 de diciembre.

La actividad de entrega, que fue amenizada con música decembrina, una vez más les recordó a los ciudadanos que su calidad de vida puede mejorar.

Jairo De la Cruz, quien reside en el barrio José Antonio Galán, expresó con entusiasmo su agradecimiento al mandatario por dignificar su vida: “Estoy más que agradecido con el alcalde Char por este embellecimiento que le ha hecho a mi casa. Este 7 de diciembre voy a celebrar, a disfrutar y voy a prender las velitas que él -de buen corazón- nos regaló. Que Dios lo bendiga a él y su comitiva por este trabajo tan hermoso”.

Por su parte, Yadira Barrios, quien vive con sus hijas y nietos, aseguró sentirse sorprendida por todo el proceso: “Me siento bendecida, mi casa cambió bastante y para esta época. Yo no esperaba esta bendición, arreglaron mi casa y hoy que me la entregaron también le dieron regalos a los niños, entonces me siento satisfecha, este diciembre va a ser muy bonito para nosotros”.

Cabe recordar que el programa, que va dirigido a los estratos 1 y 2, pretende dignificar la vida de los barranquilleros con reformas en los pisos, baño, sala, cocina, comedor, lavadero.

Además, se hace la modificación total de las redes eléctricas para prevenir incendios por cortocircuitos, así como se hace la entrega de una nevera nueva con tecnología Inverter para disminuir el consumo de energía eléctrica.

Las personas interesadas en iniciar el proceso de registro lo pueden hacer a través de la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla en la que se encuentran los requisitos y el enlace para inscribirse.

También pueden dirigirse a la sede de la Alcaldía de Barranquilla ubicada en el Paseo Bolívar, donde podrán recibir mayor información o registrarse.