El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, entregó este jueves 5 de diciembre el CAI Gran Malecón, en el sector de la Ventana de Campeones (o Aleta del Tiburón), con el que se busca seguir fortaleciendo las capacidades operativas de la Policía Metropolitana.

“Hoy inauguramos el CAI Gran Malecón sector Aleta del Tiburón, ubicado en un punto estratégico para estar en operación permanente y cuidar a los turistas del destino más visitado de Barranquilla y del país. Con este nuevo CAI fortalecemos la vigilancia y la capacidad de reacción, garantizando tranquilidad a las miles de personas que disfrutan de este espacio cada día. Este esfuerzo se suma a todas las herramientas y recursos que hemos entregado a la Policía para potenciar su capacidad operativa. Los barranquilleros hoy solo piden los resultados que merecen”, anunció el alcalde en su cuenta de X, antes Twitter.

Según anunció la Alcaldía en un comunicado de prensa, este CAI brinda servicios de seguridad y convivencia a los barrios Villanueva, La Loma, Bendición de Dios, el corredor portuario como apoyo del CAI Harvy y el sector turístico del Gran Malecón y el monumento Ventana de Campeones.

El mandatario distrital, quien ha liderado los esfuerzos para mejorar la seguridad en la ciudad, destacó que el turismo se verá beneficiado.

“Esta es una acción más del Gobierno de Barranquilla. Yo no me explicaba cómo este CAI estaba construido y no estaba funcionando. Qué lindo ver a gente de todos lados del mundo viniendo a conocer el Gran Malecón. Tener este punto de seguridad sin atención me daba un dolor en el alma. Queremos que los turistas se sientan seguros, no ha habido un Gobierno que apoye tanto a la Policía como este con entrega de motos, carros, radios. Al Ejército también le hemos dado dotaciones”, expresó.

Adicionalmente, fue enfático al mandarle un mensaje a aquellos que se dedican al crimen y quieren tener como foco al Gran Malecón y sus visitantes.

“Que los bandidos sepan que Barranquilla está vetada para ellos, que sepan que este binomio -Alcaldía y Policía- hace el esfuerzo, tienen la inversión y el acompañamiento permanente. Yo estoy seguro que vamos a lograr mejorar la percepción de seguridad, estoy seguro que le tenemos que dar a los barranquilleros la seguridad que se merecen”, sostuvo.

Es de anotar que el Gran Malecón es el lugar más visitado por turistas en la ciudad y este CAI mejorará la reacción inmediata de la Policía al servicio de las miles de personas que a diario lo transitan.

Esta edificación tiene características especiales como ventanas y puertas blindadas, sistema de iluminación con lámparas led, aire acondicionado y aporta al urbanismo del sector al contar con sendero peatonal y parqueadero de motos y carros.

El coronel Edwin Urrego Pedraza, de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que el CAI dará autonomía operativa.

“Quiero agradecer a Dios y a la Alcaldía por este gran proyecto, tener el CAI es una estrategia que le apunta a la seguridad de este sector de la ciudad, con esto brindaremos seguridad a los turistas y a todos los que hacen uso de este espacio gastronómico y deportivo. Es importante que la gente que visite este sector se sienta segura que cuenta con la Policía Nacional con la presencia permanente”.

El CAI es la unidad policial con jurisdicción menor, estratégicamente ubicada en los perímetros urbanos, encargada de orientar y fortalecer el servicio de vigilancia urbana a cargo de la Policía Nacional, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.

Sus ubicaciones obedecen a criterios estratégicos muy definidos, entre otros: vías arterias más transitadas, facilidad de acceso a los ciudadanos, polos de desarrollo industrial, comercial y residencial, puntos críticos de la ciudad que registren mayor índice delincuencial y contravencional.

Este CAI dará autonomía operativa y asignará responsabilidad sobre la seguridad integral de manera directa a su comandante, con la supervisión y asesoría de los comandantes de distrito y estación.