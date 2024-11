Barranquilla sigue trabajando hacia la inclusión. Para garantizar el derecho de una educación de calidad, más de 900 estudiantes que presentan condiciones de salud que les impiden asistir a una institución educativa, durante este 2024 han recibido atención en aulas hospitalarias o directamente en cama.

Desde el programa de educación inclusiva, las aulas hospitalarias se implementan con un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Educación, en colaboración con la Secretaría de Salud y varias instituciones médicas vinculadas; lo que permite que niños y jóvenes con alguna enfermedad puedan continuar sus estudios mediante un modelo que aborda tanto aspectos pedagógicos como emocionales.

El alcalde Alejandro Char destacó esta iniciativa resaltando el impacto positivo que genera para la calidad de vida de estos estudiantes y de sus familias.

“Estamos dispuestos a darlo todo por nuestra gente y a construir una ciudad sin barreras y conectada con las necesidades de la población. La Barranquilla incluyente la construimos a través del desarrollo sostenible y vamos a trabajar con todo el corazón para que así sea”, dijo Char.

El propósito principal es garantizar el derecho a la educación y la continuidad de las trayectorias educativas, permitiendo que estudiantes con condiciones de salud que los obligue a ausentarse de su entorno escolar por periodos prolongados puedan seguir sus estudios mientras están hospitalizados.

La secretaria de Educación, Paola Amar, enfatizó que este programa va de la mano con la ciudad que le apuesta a una educación inclusiva.

“Desde la estrategia de aulas hospitalarias, no solo abordamos el componente educativo, sino también el emocional, lo cual es clave para brindar un acompañamiento integral al estudiante con diagnóstico de enfermedad. Con esta iniciativa, y bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, la ciudad está siendo referente a nivel nacional por otorgar oportunidades de continuidad de procesos educativos, en establecimientos de salud”, expresó Amar.

Adicionalmente, para asegurar una atención integral, la Secretaría Distrital de Educación cuenta con profesionales que cumplen el rol de docentes hospitalarios, quienes realizan una valoración diagnóstica educativa adaptada a cada estudiante. Este proceso tiene en cuenta variables como el estado de salud, el bienestar emocional, la resiliencia frente a la situación actual y las necesidades educativas individuales. Además, se diseñan planes curriculares personalizados que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje según el nivel y plan de estudios de su institución educativa original.

“Seguimos fortaleciendo la calidad educativa para nuestros estudiantes. Hoy tenemos la posibilidad de tener 10 espacios con aulas hospitalaria, donde hemos atendido a más de 900 estudiantes, vinculados tanto a IED como a instituciones privadas de nuestra ciudad, como de otros territorios del Caribe Colombiano y del mismo país”, aseguró Orlando Salcedo, líder de educación inclusiva de la oficina de Calidad Educativa de la Secretaría Distrital de Educación.

Por su parte, el componente psicosocial del programa, junto con el acompañamiento de la familia, el equipo médico y los profesionales de la educación y la salud, es fundamental para alcanzar los objetivos del programa. Este apoyo integral se convierte en un aspecto clave para brindar un entorno de aprendizaje seguro y adaptado a las necesidades de los estudiantes.

Jean Carlos Román es un estudiante de la IED Las Malvinas que ha sido beneficiado por el programa: “estoy muy agradecido con el aula hospitalaria, y con los profesores que me dieron la oportunidad de no perder el año, de salir adelante; ellos me dieron inspiración para levantarme de la cama, a recibir clases, a no olvidar conocimientos, y a no atrasarme en el año escolar. Hoy por hoy, continúo con mi proceso escolar recibiendo una educación de calidad”.

Educación incluyente

Gracias a programas como aulas hospitalarias, que ha sido reconocido por el Ministerio de Educación como una buena práctica, Barranquilla se consolida como un referente en educación incluyente. Esta iniciativa garantiza que los estudiantes, independientemente de su condición de salud, tengan acceso a las mismas oportunidades educativas, reafirmando el compromiso del distrito con una educación de calidad para todos.

La Secretaría de Educación, con el apoyo de la oficina de Cobertura, realiza una caracterización exhaustiva de los estudiantes en sus sistemas de información, asegurando que aquellos matriculados bajo el Modelo Educativo Flexible (MEF) reciban las certificaciones y reportes acorde al Plan de Estudios Institucional (PEI) de la institución educativa a la que están adscritos.

Actualmente, las diez aulas hospitalarias en Barranquilla están ubicadas en el CAMINO Universitario Adelita de Char, CAMINO Ciudadela 20 de Julio, Centro Médico Cognitivo, Clínica Bonnadona, Clínica General del Norte, Clínica San Martín, Grupo Health, HOSPICE Clínica Portoazul y Clínica San Ignacio.