Luego de labores de registro y allanamiento realizadas en horas de la madrugada de este miércoles en el barrio Las Nieves, localidad suroriente, fueron incautadas 540 botellas con licor adulterado nacional y extranjero, así como 530 botellas vacías que presuntamente serían utilizadas para luego ser distribuidas en las calles de la ciudad y el departamento.

El operativo fue coordinado por la Seccional Investigación Criminal (Sijín) y el Ejército Nacional en conjunto con la Gobernación del Atlántico.

De acuerdo con información de la Policía Nacional fueron capturadas tres personas que estaban en la vivienda al momento del operativo.

Lea también: Policía incautó más de 4.700 botellas de licor adulterado listas para vender en Barranquilla

Claudia Rojas, subsecretaria de Rentas de la Gobernación del Atlántico, dijo que hay un compromiso total de la administración departamental en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal, por lo que estos operativos continuarán de manera permanente.

“La Gobernación del Atlántico, Sijín y Ejército Nacional logramos la incautación de 540 botellas de licor nacional y extranjero, así como 530 botellas vacías que presuntamente iban a ser utilizadas como relleno y posterior comercialización de licor adulterado o de contrabando. Gracias al trabajo coordinado de nuestras fuerzas de seguridad se llevaron a cabo tres capturas”, expresó.

Rojas precisó que este operativo no solo protege a nuestro consumidor de los riesgos asociados al consumo de licor adulterado, sino que también refuerza nuestro compromiso por erradicar la venta ilegal de productos que afectan gravemente las finanzas del departamento.

“Es importante mencionar la importancia de la Tasa de Seguridad, estrategia con la que podemos seguir desarrollando estas acciones ya que con estos recursos podemos seguir fortaleciendo a nuestra Policía Nacional y Ejército Nacional al ser dotados con elementos de última tecnología para el desarrollo de sus actividades y que se logren las acciones contundentes para enfrentar este flagelo. Agradecemos la colaboración de todas las instituciones involucradas y la confianza de la ciudadanía, en estos procesos y los invitamos a seguir denunciando”, puntualizó Rojas, subsecretaria de Rentas de la Gobernación del Atlántico.

Lea también: Ojo con este licor: Allanan laboratorio en Cartagena donde se adulteraban botellas de whisky

Es importante mencionar que en días anteriores, la Gobernación y la Policía del Atlántico desmantelaron una fábrica clandestina de licor adulterado en el barrio La Pradera de Barranquilla en donde se incautaron 4.700 botellas que estaban listas para ser comercializadas en esta temporada de fin de año.

Lo anterior se logró mediante dos diligencias de registro y allanamiento realizados por la Sijín, en una bodega, donde al parecer se procesaba licor adulterado en grandes cantidades.

En el operativo de inteligencia encontraron 201 cajas de aperitivo de 2000 ml, para un total de 1.206 botellas; 98 cajas de aperitivo aguardiente de 375 ml, para un total de 2.940 botellas y 19 cajas de aperitivo de 375 ml para un total de 570 botellas además de 14.600 estampillas falsas de licor, 15.300 tapas para botellas de licor, 3.000 botellas de diferentes marcas y tamaños de licor vacías.

Revisar el aspecto de las botellas antes de consumir su contenido y dudar de cualquier deterioro en su presentación; verificar que el licor no tenga sedimentos; revisar la estampilla de seguridad, cerciorarse que no esté rota o en mal estado, y que no presente inconsistencias en su impresión, entre otros son algunas de las recomendaciones para que la ciudadanía pueda identificar el licor adulterado.