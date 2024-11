Durante una mañana marcada por los sonidos de las alegres carcajadas de niños y niñas, este viernes se hizo entrega del parque Parque Paraíso Cultural en el megabarrio Villas de San Pablo, en el suroccidente de Barranquilla, beneficiando a más de 3.500 familias.

Este espacio recreativo, diseñado para el disfrute y el encuentro de todas las familias del sector, es el resultado de la suma de esfuerzos de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, la Fundación Santo Domingo, el Ministerio de Vivienda y Findeter.

Durante la entrega, la ministra de Vivienda, Helga Rivas, destacó el enfoque en biodiversidad que tiene este espacio público, teniendo en cuenta que se adelantaron labores de arborización con especies nativas de la región.

Jeisson Gutiérrez La ministra de Vivienda durante una inspección al nuevo parque.

“Cuando el presidente Petro habla de que somos uno de los países más desiguales del mundo, no es poesía, es un diagnóstico muy valioso. Estamos trabajando todos los hábitats, mi trabajo es no es solo venir a inaugurar un parque, es venir a preguntarnos a todos cual es el corredor ecológico, donde está el tema de arborización de frutales qué permite que se den muchas vidas alrededor, en pensar como nos organizamos para no generar basuras, cómo reciclar agua, paneles solares, esto nos hace pensar en temas para que trasciendan. Estamos en una de las mejores urbanizaciones de Colombia”, apuntó la ministra Rivas.

A su turno, el gobernador Eduardo Verano resaltó el gran progreso y desarrollo que ha tenido Villas de San Pablo y como poco a poco paso de ser un ejercicio para constituir solución habitacional, a un proyecto mucho más ambicioso.

“Cuando empezamos era un dibujito pequeñito y miren por dónde va. Lo más importante es destacar dos cosas: la unión, fusión en integración que genera resultados tan completos cuando se unen los sectores privados y públicos. La Gobernación puso un granito de arena y la Alcaldía una roca enorme, el Ministerio nos da soluciones”, sostuvo.

Jeisson Gutiérrez Los jóvenes podrán practicar patinaje en este espacio público.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char resaltó, a través de sus redes sociales, que “es un día inolvidable para la comunidad, que ahora contará con un nuevo y hermoso espacio diseñado para el disfrute y el encuentro de todas las familias del sector, gracias al trabajo articulado”.

El impacto para la comunidad

Los líderes de esta comunidad resaltaron el desarrollo que ha tenido el megabarrio. Tal es el caso de Yaneth Lara, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villas de San Pablo, quien recalcó su agradecimiento por la habilitación de este espacio.

“Agradecida con este proyecto, porque tenemos varias escuelas de patinaje que no tenían pista para entrenar. Ya tenemos un espacio biosaludable para los adultos mayores. La idea es trabajar todos, en alianza con estas entidades, agradecida con ese granito de arena que todos han entregado”, sostuvo.

Por otro lado, José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, expuso que “este un proyecto que es parte del alma de lo que la fundación hace, no solamente buscamos promover el desarrollo urbanístico, sino trabajar de la mano en el desarrollo de las familias”.

Jeisson Gutiérrez La entrega del nuevo parque fue liderada por la ministra Helga Rivas y el gobernador Eduardo Verano.

En ese sentido, recalcó que “esto nos motiva a seguir trabajando por este megabarrio, que tiene el objetivo de construir más de 30 mil viviendas que parte de una alianza público-privada, donde está el Ministerio de Vivienda, Alcaldía de Barranquilla y Fundación Santo Domingo”.

Por su parte, Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter, destacó el trabajo conjunto con las entidades territoriales para avanzar en proyectos sostenibles: “Somos el primer banco en Colombia que le apunta a la sostenibilidad porque hay que salvar al planeta”.

Es de anotar que en la actualidad, Villas de San Pablo ya cuenta con 12 espacios similares al nuevo parque y se avanza en la construcción de un megacolegio con el acompañamiento de la Fundación Pies Descalzos, una sede del Sena y un puesto de salud. Asimismo, se inició la construcción de un centro cultural que aspira ser la Fábrica de Cultura del suroccidente de la ciudad.