El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció la construcción en el municipio de Luruaco de la ‘Plaza de la Arepa con Huevo’. “Que Luruaco no se quede atrás” así lo manifestó el mandatario durante la socialización del proyecto en el auditorio de la Casa de la Cultura.

Verano destacó las experiencias que han tenido municipios como Baranoa con el Festival del Chicharrón, donde logró ingresos por más de $600 millones, así como los demás festivales en otras poblaciones en los que a partir de la gastronomía han alcanzado importantes ganancias.

“Ustedes tienen un patrimonio ancestral como es la arepa con huevo, ícono gastronómico nacional, pero pueden sacarle más provecho, de manera organizada. No me gusta comparar, pero los invito a que vean lo que viene pasando en municipios como Baranoa, Polonuevo, el corregimiento de Pital de Megua, a partir de la gastronomía”, manifestó Verano.

Reiteró que en Polonuevo, el Festival del Cerdo y la Yuca, dejó en ganancias 625 millones, gracias a la visita de 14.000 turistas que degustaron las delicias ofrecidas por 80 matronas; y en Pital de Megua, el Festival del Pastel, alcanzaron a ser vendidos 24.000 unidades de sus múltiples variedades que dejaron en caja más de $300 millones.

“Eso y más queremos que ustedes lo logren; por ello, nosotros desde la Gobernación y la Alcaldía de Luruaco vamos a construirles una plaza digna para que sea aprovechada en la preservación de la gastronomía tradicional, pero que además sirva para que expongan sus manifestaciones culturales, sus artesanías, en fin. No queremos que el turista venga se coma una arepa con huevo y siga su camino, no; la idea es que se quede más tiempo para que visite y disfrute de otros atractivos, como el mirador, desde donde se ve toda la laguna de Luruaco”, destacó el mandatario.

Detalles del proyecto

El proyecto de la ‘Plaza de la Arepa con Huevo’, a cargo de la Gerencia de Plazas y Parques de la Gobernación, surge de las reiteradas peticiones de la comunidad, en especial de las matronas, reconoció el gobernador. Se estima que la construcción empiece a principios del próximo año, dure 12 meses, para que el festival del 2026 sea el que la estrene.

La obra es una infraestructura física de 40.000 metros cuadrados, que contará con área administrativa, baños públicos, salón de capacitación, plaza para espectáculos, parque infantil, zonas verdes, 70 casetas para las matronas, 6 locales para venta de artesanías, 143 parqueaderos para automóviles y 63 para motocicletas, y un monumento en honor a la emblemática delicia gastronómica. Todo se adecuará en un lote de 4 hectáreas que ya adquirió el municipio y la inversión dependerá de los ajustes que se hagan a los diseños iniciales, luego de evaluar las ideas que aporte la gente de Luruaco.

Por su parte el alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, invitó a los habitantes de este municipio, que cuenta con el 96 % de población afro, a que se apropien de este proyecto que califica de “exitoso” porque aprovecha el potencial turístico, el desarrollo económico y la preservación de los patrones culturales.

“Queremos agradecer, en nombre de nuestra comunidad, al señor gobernador, quien siempre ha estado atento a nuestras necesidades. Ya lo dijo, esto es una iniciativa popular de nuestra gente, de nuestras matronas, es una demanda que tenía el municipio pendiente, un nuevo ciclo que va a iniciar con la transformación de esta tradición”, señaló el alcalde de Luruaco.

A su turno, Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques de la Gobernación, aseguró que el proyecto va a transformar urbanísticamente al municipio. “Tendrá un espacio público para eventos de grandes aforos con tarima, con baños, con mobiliario, con iluminación, con zonas verdes, con zonas para niños; un proyecto que será muy completo, pero que sobre todo va a mejorar la calidad de vida de los luruaqueros”.

Impacto económico

La secretaria de Desarrollo Económico del departamento, Marisabella Romero, destacó lo que representa el escenario a construirse como eje del fortalecimiento de la economía popular en Luruaco.

“Esto generará un crecimiento importante alrededor de su actividad económica. De las cosas más destacadas, primero cómo adquirimos la materia prima y cómo fortalecemos desde la Oficina de Desarrollo Económico. Este municipio estuvo beneficiado dentro de nuestro programa Ser empresario del campo responsable, SER, y fue uno de los que más obtuvo agricultores beneficiados para poder producir el maíz, base del producto gastronómico”, explicó la funcionaria.

Anunció que también el municipio hace parte de la etapa del fortalecimiento de la avicultura, sector que va muy ligado al oficio de las matronas a través la producción de huevos, otro ingrediente principal del patrimonio de la gastronomía local.

“Durante la construcción de esta obra, nuestra oficina también estará desarrollando capacitación, certificación de todas estas matronas como agentes turísticos importantes, capacitación en manipulación de alimentos, y una vez esté lista entregaremos a cada una de las unidades productivas un fortalecimiento de sus unidades de negocio, de su producción, y por supuesto tendrá un producto para todos los atlanticenses y para todo el país, un producto de calidad, un producto con salubridad que enriquece el turismo y la economía de todos”, subrayó Romero.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del departamento, Verónica Cantillo, indicó que la construcción de la plaza no solo garantiza la estabilidad de este oficio ancestral de las matronas de Luruaco, si no que les permite a ellas que esto siga siendo transmitido de generación en generación y no se pierda la tradición.

“Sin duda alguna, este sería un gran cambio para el municipio, porque también va de la mano de una gran agenda cultural que se puede desarrollar en este espacio, complementando así la oferta gastronómica con la cultura que nos caracteriza como atlanticenses”, dijo Cantillo.

Mileydis Coronado Redondo, presidenta de la Asociación de Productoras de Arepa con Huevo de Luruaco, Asopral, agradeció la intención que existe de concretar la construcción de la plaza lo cual llevan esperando cuatro años.

“Estamos hace cuatro años y pico esperando esta hermosa noticia para nuestras matronas, porque con esa plazoleta no solamente va a ser el festival; serán muchos eventos que van a ser ahí con más comodidad, porque aquí no hay un lugar y nos echan para allá y para acá y en algo estrecho. Entonces, espero que esa plazoleta nos sirva de mucho”, expresó la vocera comunitaria.