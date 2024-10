El Ministerio de Minas y Energía publicó un borrador de resolución para adoptar un mecanismo de racionamiento programado de gas natural en el área conocida como Caribe 2, que contempla la costa norte del país, debido a restricciones en la oferta de gas y condiciones especiales de baja hidrología que afectan la generación de energía eléctrica en la región.

La medida, de acuerdo con el proyecto de resolución publicado para comentarios, se aplicará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, con el objetivo de garantizar el suministro a las plantas térmicas que dependen del gas para generar electricidad.

La decisión surge en respuesta a un informe presentado por el Centro Nacional de Despacho (CND), en el cual se advierte que durante esos días no habrá suministro de gas desde la Planta de Regasificación SPEC, ubicada en Cartagena, que está programada para su mantenimiento anual.

Por tanto, las únicas fuentes de abastecimiento de gas para las plantas térmicas del área serán los campos de producción nacionales. Una situación que plantea un “serio desafío” para la atención de la demanda eléctrica en la región.

Con el racionamiento se estima que se afectarán volúmenes de hasta 84,6 GBTUD (Giga BTU por día) los días jueves 31 de octubre y viernes 1 de noviembre, reduciéndose progresivamente a 75,7 GBTUD el sábado, 60,3 GBTUD el domingo y 72,4 GBTUD el lunes festivo.

Prioridad en abastecimiento

De acuerdo con el Decreto 1073 de 2015, en situaciones de racionamiento programado de gas, la atención de la demanda seguirá un estricto orden de prioridad.

El Ministerio de Minas y Energía fijará la atención de la demanda entre los agentes que tengan el mismo nivel de prioridad según lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.1 del mismo decreto.

En primer lugar –dice el documento– se garantizará el suministro a la demanda esencial, que incluye la operación de estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte (SNT), los usuarios residenciales, pequeños usuarios comerciales y el Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV), así como el gas natural de las refinerías.

En segundo lugar se atenderá la demanda no esencial que cuenten con contratos vigentes y se encuentren “registrados en el gestor del mercado de gas natural con garantía de suministro sin interrupciones establecidos en la regulación aplicable, en cualquiera de sus modalidades”.

Para estos casos, de acuerdo con lo expuesto en la resolución, el volumen será asignado por los productores comercializadores, los comercializadores y los transportadores conforme con las condiciones de suministro pactadas contractualmente.

“En caso de empate deberá dársele la prioridad más alta de abastecimiento al usuario con el más alto costo de racionamiento y así sucesivamente”, señala el documento.

Finalmente se atenderán los demás contratos vigentes y registrados en el gestor del mercado de gas natural y se asignará el gas a las exportaciones pactadas.

“Deben tomarse medidas”

Amylkar Acosta, experto en temas energéticos, precisó que el “negacionismo” del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha provocado “múltiples contradicciones” en torno a la situación actual del país en temas de energía y gas.

“Le dijo al país que aquí no había ningún riesgo de racionamiento de energía y a renglón seguido participa de la decisión de la Creg, pasando el estado del sistema eléctrico de vigilancia a riesgo y activó el estatuto de desabastecimiento de energía. Ha insistido, contra toda evidencia, que en el país no hay escasez de gas; sin embargo, acaba de expedir esta resolución a través de la cual se estará determinando un racionamiento programado en gas natural”, indicó.

Acosta señaló que esta situación de desabastecimiento se veía venir, agravándose aún más con el periodo de mantenimiento en el que entrará la regasificadora de Cartagena, la cual es la encargada de importar el gas para las centrales térmicas de generación de energía en la región Caribe.

“En la medida en que no se toman decisiones a tiempo esto puede seguirse agravando, esta es la hora en que pese a los requerimientos que se le han hecho al ministro de Minas y Energía y al Gobierno no se ha expedido un decreto que habilite la importación de gas natural al país y tampoco la Creg ha expedido la resolución por medio de la cual se establece el indexador de precios de ese combustible. Están en mora de expedir esos documentos”, dijo.

El experto también sostuvo que el hecho mismo de la escasez presiona al alza los precios de este energético (gas), toda vez que debe ser importado a precios del mercado internacional, incluido –además– los costos de transporte y la regasificación de este combustible.

“Todos estos costos encarecen el precio que vamos a tener que pagar todos los usuarios incluido el consumo domiciliario. Entonces, el asunto es grave”, apuntó Acosta.

“Esta situación que debe

resolverse “estructuralmente”

Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) se indicó que, en el marco de esta medida, se encuentra garantizada la continuidad del suministro de gas para la generación de energía por parte de las plantas térmicas.

Alejandro Castañeda, el presidente del gremio, señaló que las térmicas están tratando de conseguir gas, y como primera medida se encuentran “empaquetando gas dentro de los tubos de Promigas para poderlo ir sacando durante dicho fin de semana del mantenimiento”. “Ellos están coordinando con los industriales para que ellos salgan a mantenimiento y les puedan vender gas, y otro punto es que están hablando con los distribuidores y comercializadores de gas que, como la demanda de gas disminuye el fin de semana, pueden tener excedentes durante esos periodos y también lo utilizarían, pero de este lado puedo garantizar que las térmicas están haciendo todo lo que esté a su alcance para conseguir el gas”.

Por su parte, Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), sostuvo que es necesario que no se prolongue el racionamiento para evitar afectaciones a la industria en la región Caribe.

“A la industria es el primero que racionan. A la generación térmica se le aumentan los costos por los sustitutos y por ende se incrementa el costo de la energía eléctrica, afectando la confiabilidad”, sostuvo la líder gremial.

En ese sentido, Fonseca precisó que esta es una situación que debe resolverse “estructuralmente”, teniendo en cuenta las afectaciones a la competitividad del país, así como a la generación de empleo y la producción industrial.

También aseguró que aunque recientemente se actualizaron las declaraciones de producción de gas ante el Ministerio de Minas y Energía, si bien las cantidades adicionales serían un alivio al faltante de gas previsto en el año 2025, aún no se ha comercializado y no se sabe si estarían en firme o no. “Sin embargo, no parecen suficientes aún para resolver la atención plena de la demanda en los siguientes años”.

Falta de planeación

El senador Carlos Meisel Vergara, del Centro Democrático, criticó la decisión del Ministerio de Minas y Energía de declarar el inicio de un racionamiento programado de gas natural en el Caribe.

Estas medidas son “consecuencia de las irresponsabilidades. Desde que llegó el gobierno Petro bajó el ritmo de exploraciones en Colombia. Y las exploraciones son en sí mismas unas probabilidades. Que pueden haber hallazgos o no”, expresó.

“Adicionalmente a eso este país tiene unos cánceres que tiene que estudiar sus quimioterapias, principalmente las consultas previas. Eso tiene parados muchos proyectos en el país. Es realmente doloroso”, sostuvo el congresista.

El senador liberal Mauricio Gómez Amín calificó como “lamentable” la decisión del Gobierno. Consideró que esta medida evidencia la falta de planeación ante contingencias.

“Si bien entendemos que esta medida tiene como objetivo garantizar el suministro a las plantas térmicas que dependen del gas para generar electricidad, la situación pone en evidencia un desafío estructural que no puede seguir repitiéndose”, dijo.

El también senador Alfredo Deluque, del partido de La U, expresó su preocupación por la fragilidad de la matriz energética en el país y cuestionó las “improvisaciones” del Gobierno nacional en el proceso de transición energética, al punto de poner en vilo la prestación del servicio de gas y energía en el territorio nacional.

“Me preocupa sobremanera que en estos momentos exista en nuestro país una matriz energética tan frágil que por un simple mantenimiento genere pues esta situación de racionamiento de gas natural”, dijo el congresista guajiro en diálogo con EL HERALDO.

Destacó que si bien se están garantizando los servicios esenciales, este tipo de decisiones –a futuro– pueden convertirse en una situación grave que genere mayores afectaciones a la ciudadanía.

“Si el cambio climático sigue, sencillamente nuestra dependencia va a ser mayor de la producción de energía de las plantas térmicas que necesitan grandes cantidades de gas. De verdad que esta situación es compleja”, dijo.

“Buscaremos reducir el gas durante el mantenimiento”

El gobernador Eduardo Verano envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. De acuerdo con el mandatario departamental, esta es una medida que se adopta ante un proceso que se debe dar para garantizar el funcionamiento de dicha estructura, que tiene un papel relevante para el sector energético y de gas en el país.

“Hay que hacerlo. Realmente hay que colaborar con las autoridades en todas estas iniciativas que tienen porque es por nuestro bien. La regasificadora es una herramienta súper poderosa que nosotros hicimos en Cartagena que permite traer gas licuado y meterlo a nuestras redes”, destacó Verano.

Indicó que ante este panorama se pondrá en marcha una serie de estrategias que permitan que el racionamiento se desarrolle sin afectaciones a la ciudadanía y la industria. En ese sentido, indicó que se buscará reducir el consumo de gas por dicho periodo.

“Vamos a colaborar todos a que podamos desarrollar esta etapa de racionamiento en función de lograr una disminución del consumo por unos cuatro o cinco días mientras se hace todo el proceso”, enfatizó.

¿Se avecina racionamiento de energía en Colombia?

La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), Natalia Gutiérrez, señaló que hay incertidumbre en Colombia por la crisis energética que afronta el país y que se puede recrudecer en los próximos meses por el actual déficit.

“La situación es tan crítica que no hay margen de reserva ni para poner plantas en mantenimiento. Los diálogos no despejan los temores y riesgos, porque para 2025 el sistema eléctrico contará con un escaso margen de reserva del 1 %, lo que prácticamente condena al país a enfrentar un déficit energético que hace imposible el mantenimiento de plantas”, sostuvo. En ese sentido, le solicitó al Estado que deje las excusas y los discursos y aunque los problemas vienen de hace años, las soluciones se necesitan ahora, reiteró.

“Calculamos que de aquí a 2027 se necesitan más de $9 billones de inversiones al año para poder atender la demanda. Pero necesitamos señales de política pública, señales regulatorias para poder hacer las inversiones. Este sector tiene una particularidad y es que nosotros no funcionamos como un contrato minero, ni como una concesión de petróleo, que tiene una concesión a cierto tiempo. Todo esto lleva al temor del apagón, y aunque se hacen todos los esfuerzos para evitar revivir lo que pasó hace 30 años, lo cierto es que Colombia está en una situación crítica, que dejaría serias consecuencias económicas”, expuso.

Como lo ha advertido reiteradamente el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, las empresas distribuidoras están en “calzas prietas” por la deuda de los consumidores por la opción tarifaria que supera los $4 billones, a la que se vino a sumar la deuda de la Nación por la no cancelación de más de $2 billones, aproximadamente, por concepto del subsidio a los estratos 1, 2 y 3 ya descontados en sus facturas, entre enero y septiembre.

Sobre esas preocupaciones, el exministro Amylkar Acosta advirtió que el bajo nivel de embalses, récord en los últimos 40 años, hace temer por un racionamiento si la recuperación de los mismos no alcanza a llegar a por lo menos al 65 % para comienzos de diciembre del año en curso.

“A pesar de que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho sigue negando el riesgo de un apagón y dice que tiene todo controlado, participó de la decisión de la Creg de pasar el estado del sistema eléctrico de vigilancia a riesgo y activó el llamado Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento, lo cual obliga a despachar las térmicas para suplir la energía que están dejando de generar las hidroeléctricas”, le dijo a EL HERALDO.

“No se trata de ninguna crisis”

El ministro Andrés Camacho le salió al paso a los cuestionamientos frente a la decisión de hacer racionamientos programados de gas natural. Indicó, a través de X, que “no se trata de ninguna crisis”. Señaló que la medida es un mecanismo de priorización para asegurar que las térmicas tengan el gas necesario para operar durante el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena que va del 31 de octubre al 4 de noviembre de este año. “Es un mecanismo de uso común para operar la infraestructura. No se afecta el servicio de hogares ni comercio”, apuntó.